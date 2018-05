En Cambiemos se despegan, por ahora, de la ofensiva de Carrió contra Lorenzetti

La denuncia original contra el presidente de la Corte nunca fue tratada por la Comisión de Juicio Político, pero no descartan reactivarla si cambia el escenario Fuente: Archivo

Gabriel Sued SEGUIR 10 de abril de 2018

La presentación que hará hoy Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti en la Cámara de Diputados tiene nulas posibilidades de avanzar en el escenario político actual. Pero podría convertirse en una herramienta válida para el oficialismo si las tensiones entre el Gobierno y el presidente de la Corte Suprema se convirtieran en un enfrentamiento abierto.

Así lo manifestaron a LA NACION diputados del interbloque de Cambiemos que forman parte de la Comisión de Juicio Político.

Un dato marca el destino que podría tener la ampliación del pedido de juicio político contra el magistrado: la solicitud original, radicada en abril del año pasado, nunca se trató, ni siquiera en la comisión. Pero tampoco se archivó. Está en el freezer, pero no en el tacho de basura.

De 31 integrantes, el cuerpo es presidido por el cordobés Javier Pretto, un diputado de Pro muy cercano al presidente de esa bancada, Nicolás Massot. En línea con su antecesor, el también macrista Álvaro González, Pretto no tiene previsto reunir a la comisión. No se reunió en todo 2017. Ni para tratar el pedido contra Lorenzetti ni para discutir ningún otro.

En total, en el cuerpo se acumulan más de 30 solicitudes para arrancar los procesos de remoción contra distintos jueces de la Corte y ministros. También hay varios contra la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, que ya perdieron validez.

Carrió anticipó que ampliará su denuncia contra Lorenzetti - Fuente: Canal Trece 6:42

Video

Dictamen

En la bancada que preside Massot explican que para convocar a la comisión primero debería tomarse una decisión política y reunirse la mayoría para avanzar, dos cosas que por el momento no ocurren. La excusa formal es que, antes de juntarse, la Comisión de Juicio Político debe contar con un dictamen de la comisión permanente de asesores. Ese dictamen debe ser requerido por Pretto, algo que no está en los planes del diputado por Córdoba.

La postura del oficialismo contiene, sin embargo, una buena dosis de ambigüedad. El pedido de Carrió solo lleva las firmas de los diputados de la Coalición Cívica. Pero, salvo excepciones, ni desde la UCR ni desde Pro cuestionaron en público esa presentación. Algunos callan para evitar una confrontación. Otros, confirmaron a la nacion fuentes de la UCR, porque creen que el escenario político puede modificarse, en contra de los intereses del presidente de la Corte.

En abril pasado, el único que tomó distancia en público de la presentación de Carrió fue el macrista Pablo Tonelli, de buenos vínculos con el máximo tribunal.

Federico Pinedo: "No termino de entender porqué habría que sacarlo a Lorenzetti" 4:37

Video

"No está el escenario dado para un juicio político todavía", dijo a la nacion un diputado de Pro. "¿Todavía?", consultó este diario. "Habría que ver cómo se encaminan las diferencias que existen hoy", explicó. Enseguida agregó: "No creo que lleguemos a tanto, no sería una buena señal".

Un diputado radical que integra la comisión dijo a la nacion que para mostrar fortaleza ante el presidente de la Corte basta con que el pedido de juicio político exista. "Hay que recordárselo de vez en cuando", explicó.

En las bancadas de la oposición lo ven como una pelea ajena en la que es mejor no meterse. Con varios enfrentamientos con Lorenzetti en los hombros, en el kirchnerismo podrían dejar de lado las diferencias si interpretan que el magistrado encabeza una cruzada contra el Gobierno. Por esa razón, parece imposible que pueda reunirse la mayoría requerida de dos tercios.

Federico Pinedo: "Lo que dice Carrió es de extrema gravedad" 3:27

Video