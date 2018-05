De los lectores: cartas & mails

10 de abril de 2018

PJ "racional"

Ahora que, electoralmente hablando, la otrora reina Cristina perdió su corona y cayó en desgracia, legisladores del PJ que se autodenomina "racional" se proponen como alternativa para 2019. Muchos de ellos votaron con igual entusiasmo tanto las privatizaciones de Menem, las estatizaciones de Kirchner y el default de la deuda bajo Rodríguez Saá como el arreglo con los holdouts. El senador Pichetto reconoció su pasado kirchnerista, cuando tuvo que "hacer cosas por obediencia partidaria". Antecedente de temer si recordamos que el Partido Justicialista ha cobijado presidencias tan disímiles como las de Menem, Kirchner, Cámpora y el propio Perón. Cualquier cosa sería posible en el futuro "por obediencia partidaria". Con entusiasmo sin igual, los justicialistas pueden votar cualquier cosa. Solo los une su vocación por retornar al poder estatal, de donde nacieron, en 1945, al amparo de las ideas fascistas de Benito Mussolini llevadas a la práctica por su admirador Juan Domingo Perón.

Ignacio Noel

DNI 13.417.535

Nunca Más

Coincido con el título de la nota de Julio Montero, "El contrato del Nunca Más nunca existió", pero no tanto con la fundamentación. Es que el supuesto contrato no fue redactado por toda la sociedad argentina, sino por un sector. Además, tenía limitaciones fácticas (investigar desapariciones y apropiación de niños, pero no todos los crímenes y estragos) y temporales (solo lo ocurrido en el Proceso) que fueron tan estrictas que llevaron al eminente doctor René Favaloro a renunciar a la Conadep, en una actitud poco recordada. Otro sector muy importante de la sociedad argentina rechazó la versión del informe Nunca Más a tal punto que el ministro del Interior de Alfonsín prometió un segunda parte, promesa que cayó en el olvido. Y luego hubo levantamientos, leyes e indultos, y ataques terroristas como el de La Tablada. La investigación de la Conadep sobre las desapariciones fue muy encomiable, pero no así el informe Nunca Más, al que calificamos como parcial y sesgado en el libro Definitivamente Nunca Más (1985), que escribí con Enrique V. Del Carril, pues es lo que ocurre cuando se intenta evaluar las consecuencias desvinculadas de las causas. Por la falta de un documento oficial completo e imparcial, 40 años después nuestra sociedad continúa dividida y con incongruencias: exterroristas (que también atacaron un gobierno constitucional) gozando de puestos y reconocimientos públicos, de sustanciales indemnizaciones -y hasta, en algún caso, erigiéndose en censores de la vida institucional-, en tanto los represores, calificados de genocidas, padecen decisiones judiciales inverosímiles que afectan sus derechos humanos, y en ocasiones son juzgados por magistrados que fueron guerrilleros o simpatizantes y sufren una corrosiva discriminación en una situación que definí como "El gulag argentino" (la nacion, 16 de junio de 2016).

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

General asesinado

Brillo franco de luz en tus pupilas, temprano otoño la muerte en la emboscada. Ibas a ella y vilmente agazapada, te aguardaba cobarde en esa esquina. Mañana de abril, preludio inesperado, sereno tu rostro ante la patria herida. Virtuoso general, pagaste con tu vida la insensatez de un grupo arrebatado. Juan Carlos Sánchez. Rosario, ese destino cruzándose fatal en tu camino. Mártir fecundo. Pasaron 46 años, pero tu memoria vive. Celeste y blanca, por siempre inmaculada, te cobija presagiando en alborada la tan ansiada paz que tu memoria pide...

César Tito Román

polocolon@icloud.com

Cataluña

Si bien la tragicomedia del intento separatista en Cataluña no llegó a su fin, hoy transita un entreacto llamativo. Por la intervención del gobierno de Madrid, iniciada hace seis meses, se destituyó a 256 personas que ocupaban los cargos más importantes en el gobierno de Cataluña, sin reemplazarlos, y no tuvo injerencia alguna posterior. Cataluña cuenta con 200.000 empleados públicos y una población de siete millones, y la administración sigue funcionando con normalidad. No es un caso único: España misma estuvo sin gobierno durante un año (en el cual la economía comenzó a crecer); Bélgica, por 18 meses; Italia, cada vez que tiene elecciones sin mayoría (como ahora).

Son situaciones que llaman a la reflexión sobre la cosa política.

José María Bausili

DNI 93.937.805

Letrinas

Me indigné en 2015 y lo volví a hacer durante la última Semana Santa. Con mi familia y amigos -éramos doce personas- visitamos el Parque Provincial Ernesto Tornquist para hacer una escala en Garganta del Diablo, en el cerro Ventana. Con estupor comprobé que los baños de mujeres continúan siendo agujeros en el piso (¿letrinas?) y que la limpieza en general es deplorable.

Pregunto a las autoridades de la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires: ¿adónde están mirando? A la subsecretaria Pikielny, a la larga lista de directores y directoras: Meyer (Promoción Turística), Russo, (director de Calidad y Servicios Turísticos), Carmona (Promoción), Salmeri (Turismo Comunitario), Del Papa, (Turismo Social y Accesible), Martínez (Fiscalización Turística), les reclamo explicaciones y acciones. Se las deben a Tornquist y a todos los que pagamos impuestos y sus sueldos como funcionarios.

Inés Moronta

DNI 21.428.730

Acto por Malvinas

Como veterano de la Guerra de Malvinas, considero que constituyó una falta de respeto hacia los caídos la vestimenta que utilizó en la ceremonia de homenaje el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien por su ubicación ocupó un lugar central en el acto.

Gral. Brig. VGM Omar E. Parada (R.E.)

DNI 4.031.574

"En todas las bandas grandes de narcos y delincuentes hay policías o de alguna fuerza de seguridad/servicios. La inseguridad proviene del Estado con sus fuerzas de seguridad minadas de corrupción"

Miguel Pacheco

"Tienen que endurecer las penas para miembros de las fuerzas que formen parte o colaboren con bandas narco"

Enri Del Valle

