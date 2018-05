Federico Pinedo: "No termino de entender por qué habría que sacarlo a Lorenzetti"

Federico Pinedo: "No termino de entender porqué habría que sacarlo a Lorenzetti" 4:37

9 de abril de 2018 • 21:56

El presidente provisional del Senado Federico Pinedo estuvo en el programa de LN+ Terapia de Noticias y se refirió a la ampliación del pedido de juicio político que la diputada nacional Elisa Carrió hará contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti .

"No termino de entender por qué habría que sacarlo a Lorenzetti. No conozco los motivos de Carrió, no leí su ampliación de pedido político de ahora", dijo Pinedo. De esa manera explicó que los motivos por los cuales se enjuicia políticamente a un funcionario tienen que ser extremadamente graves y contundentes y que él no considera que, a priori, existan esas motivaciones. "Nadie me ha dicho que encontró a Lorenzetti matando a la mamá", expresó.

Carrió acusó que las escuchas judiciales que están ahora a cargo de la Corte "están teniendo un uso arbitrario" por parte de ese organismo y de su presidente. "Lorenzetti opera con los servicios de inteligencia", dijo la diputada. En el programa La noche de Mirtha del último sábado Carrió explicó que el sistema de escuchas no está más a cargo de la AFI sino de la Corte. "Y las escuchas de Cristina Kirchner están en la causa de un socio de Lorenzetti que es el juez [Ariel] Lijo", redobló.

Sobre eso, Pinedo opinó: "Las escuchas están en la Corte Suprema, no en el bolsillo de Lorenzetti, y eso fue por decisión del Congreso de la Nación de nuestro Gobierno. Antes, el kirchnerismo había puesto estas escuchas en el bolsillo de la jefa de los fiscales, que era [Alejandra] Gils Carbó. A nosotros nos parecía que era muy raro que quien era acusador de algún delincuente además tuviera la facultad de escucharlo. Era una de las dos partes del juicio. Así que me parece que fue un gran logro que las escuchas fueran a un lugar imparcial".

Además, el presidente provisional del Senado contó que en lo personal le molestaron las escuchas que se difundieron sobre la expresidenta Cristina Kirchner y el secretario de inteligencia Oscar Parrili. "Nosotros hemos tenido en el Senado una reunión con los jefes del área de escuchas de la Corte Suprema -incluido Lorenzetti- junto con senadores que se ocupan de esos temas para establecer un mecanismo de cadena de custodia de información de las escuchas, para que precisamente no trasciendan", explicó.

Luego, apuntó que lo que Carrió dijo es de "extrema gravedad" ya que acusó una ruptura de esa cadena de custodia en las escuchas "para difundirlas por cualquier motivo". Finalmente, destacó que será eso lo que eventualmente tendrá que evaluar la comisión de juicio político.

Sobre los dichos de Aranguren: "Me parece una burrada"

A fines de marzo, el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren había dicho que aún tiene dinero en el exterior y que lo traerá a la Argentina cuando el país recupere la confianza. Pinedo confesó que cuando le comentaron sobre las polémicas declaraciones pensó que no eran verdad, y opinó: "A Aranguren yo también lo critico porque dijo eso de que cuando tenga confianza iba traer la plata a la Argentina, yo creía que no era verdad eso, pero bueno parece que sí, que lo dijo. Me parece una burrada que ni siquiera Aranguren puede creer porque él ha generado tanta confianza que ha generado miles de millones de dólares de inversión en energías renovables, en Vaca Muerta, un montón de cosas, entonces no entiendo como puede decir eso".

