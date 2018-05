Hoy, Armani no va al Mundial: al podio no sube el cuarto

10 de abril de 2018

Jorge Sampaoli ya observaba a Franco Armani cuando en la Argentina pocos sabían quién atajaba en Atlético Nacional de Medellín. Desde el principio del ciclo, en el radar de Martín Tocalli, el entrenador de arqueros, figuraban Romero, Guzmán, Rulli, Marchesín, Willy Caballero y Armani, además de los locales Andrada, Martín Arias y Herrera. Es sencillo: Romero y Guzmán tienen el ticket asegurado para el Mundial y la actuación global de Caballero convenció al técnico cuando completó el análisis de la reciente gira. ¿Entonces? Armani, hoy, es el cuarto arquero, por eso aparecería en una lista preliminar de 35 apellidos. Pero como en Rusia 2018 participarán tres, hoy, Armani está afuera.

La insistencia con el 'hoy' no es casual. Sampaoli revisa, corrige y modifica sus decisiones. Tanto que, en ocasiones, desconcierta. Es capaz de enamorarse de una idea, y luego postergarla. Hasta archivarla. Sobran ejemplos: desde la confesión de que Banega sería su mediocentro, hasta la reinvención de Mascherano como zaguero o la certeza de que su selección no defendería con laterales. Nada de sentencias entonces.

Armani ataja todas las fechas, un beneficio que extrañan Romero y Caballero en Manchester United y Chelsea. Armani defiende un arco enorme, el de River, y lo persigue una lupa más celosa que la que vigila a Guzmán en Tigres de Monterrey. Desde ese análisis está muy bien posicionado, pero quizá el tiempo le juega en contra. ¿Porque ya no habrá amistosos antes del anuncio de la lista final? No serían necesarios. La convivencia no se puede probar. La última chance para 'sumar un elemento extraño' fue en la gira. Sampaoli casi lo lleva, deliberó hasta el último día, pero finalmente escogió al ex arquero de Boca, de 36 años. Y lo conformó. Aunque Willy Caballero ni había debutado en la mayor, sí lo habían citado Bielsa, Pekerman y, especialmente, Martino. El grupo lo conoce, y no es un detalle cualquiera en la atmósfera de la selección. Sampaoli hoy cree que los tres casilleros del arco están cubiertos. Hoy.