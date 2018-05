"Hubiera llegado a matar por Menotti": reivindicado, "el César" presenta su escuela de entrenadores

César Luis Menotti y Jorge Sampaoli, en la presentación de la Escuela del Flaco

Sebastián Fest SEGUIR 10 de abril de 2018 • 01:24

Mito futbolístico de resonancia planetaria, César Luis Menotti bien podría dedicarse a esta altura a asegurar un par de buenos contratos como comentarista en el inminente Mundial y a descansar. Al fin y al cabo tiene 79 años y ya logró todo en el fútbol, no tiene que demostrarle nada a nadie.

Pero entonces no sería Menotti.

A meses de celebrar los 40 años del título mundial como técnico de Argentina en 1978, "el César" se lanzó a un nuevo desafío: crear una escuela de entrenadores.

"¡Me costó mucho, eh! Dos años estuve trabajando en esto.", dijo Menotti a LA NACION durante la presentación en la noche del martes en el Faena Arts Center. "¿Qué por qué no lo hice muchos años antes? ¡Porque entonces todavía quería ser técnico!".

Menotti ya no es técnico en actividad, el día a día del fútbol le exigiría demasiado. Pero su legado está ahí, no quiere que se esfume, y la presentación de su nuevo emprendimiento fue una prueba cabal de lo importante que es su figura para el fútbol argentino: en el Faena estuvieron todos, desde Jorge Sampaoli a Rodolfo D'Onofrio, pasando por Ubaldo Fillol, Nery Pumpido, Julio Villa, Juan Pablo Sorín o Leonardo Ponzio.

El español Josep Guardiola se escapó tres semanas atrás a Buenos Aires en un viaje relámpago para verse con Menotti, una de las fuentes de conocimiento de las que se nutrió en los inicios de su carrera como técnico. Y aunque no estuvo anoche en Buenos Aires, el catalán se hizo presente en un video. Y Guardiola no fue el único extranjero en rendirse ante el homenajeado.

"Hubiera llegado a matar por Menotti", fue una de las frases de impacto en la presentación de la escuela. Tiene sus años y es de Bernd Schuster, figura legedaria de Alemania, un país en el que Menotti sigue siendo hasta hoy figura de culto. Se lo hizo saber Jürgen Klinsmann en el video de la presentación. El ex técnico de la selección alemana habló en español y fue generoso: "Tienes tanta experiencia y conocimiento. ¡Aprendí mucho de ti!".

Y así desfilaron, de elogio en elogio, Mario Kempes, Javier Mascherano, Xavi Hernández, Diego Latorre o Angel Cappa.

"Los equipos de Menotti me llenaron los ojos", dijo Sampaoli, que antes del acto tuvo unos minutos de charla con el hombre que cuatro décadas atrás estaba en su lugar. Julio Villa, campeón en Argentina 1978, fue contundente: "Yo soy de la religión mennotiana, de ese fútbol que parece que no va a volver nunca más. Creo que deberíamos volver a empezar de cero".

Menotti, el hombre que cambió la historia de fracasos de la selección, dejó ante una audiencia entregada algunas de esas frases que sólo pueden llevar su firma.

"Hoy me acuerdo de Alfredo Cantilo, un presidente que parecía de la aristocracia y tenía calle. Yo no podría haber hecho lo que hice sin él".

"Nadie sabe todo nunca. Peligroso aquel que cree que sabe todo".

¿Qué le pasa a un jugador que se encuentra con un técnico que no sabe?, le preguntó Diego Latorre. "¡Sufre!", respondió de inmediato Menotti. "Y no tiene alternativa. Lo del entrenador que no sabe nada es muy frecuente".

Con Rusia 2018 a la vuelta de la esquina, la pregunta fue inevitable: ¿qué puede pasar con la selección de Lionel Messi? Menotti no dudó: "No la pongo entre los cuatro candidatos, pero entre los ocho, seguro".