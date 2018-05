Anne Hathaway aumenta de peso y no le teme al bullying en redes

Aunque no está confirmado, se sospecha que Anne Hathaway está ganando peso para su protagónico en el film de Barbie.

10 de abril de 2018 • 03:13

Los actores y actrices de Hollywood muchas veces deben aumentar o bajar su peso a la hora de construir determinados personajes. Matthew McConaughey o Christian Bale son algunos ejemplos de intérpretes que no dudan en someterse a las más exigentes de las dietas para modificar su masa corporal. Y a esa lista se suma ahora Anne Hathaway , quien no le teme a los cambios físicos en la búsqueda por adaptarse a los roles que debe interpretar.

Actualmente la protagonista de El diablo viste a la moda está sometida a una serie de ejercicios y a una dieta que tiene como objetivo permitirle ganar varios kilos. Por ese motivo, Hathaway subió a su cuenta de Instagram un video en el que se muestra ejercitando y avisando que lucirá algunos kilos más en el futuro. En el texto, ella escribe: "Estoy ganando peso para un nuevo personaje y todo va bien. A todas las personas que van a criticar mi peso en los próximos meses, les digo que el problema no soy yo, son ellos. Paz. Pd.: Me hubiera gustado usar aquí Fat Bottomed Girls pero el copyright no me lo permitió".

La actriz usa en inglés el término fat shame, que es el utilizado para describir una situación en la que una catarata de usuarios se burlan cuando observan que una celebridad aumenta de peso. Varios actores y actrices sufrieron de ese tipo de agresiones en redes sociales, como Lady Gaga, Wentworth Miller de Prison Break, o Alana Masterson de The Walking Dead.

De esa manera y con un posteo claro y contundente, Hathaway se anticipa a la ola de haters y los anula para demostrarle que no tiene vergüenza de su cuerpo.