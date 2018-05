Justin Bieber rompió el celular de un argentino que le pidió una foto

El cantante se enojó y no quiso fotos con el joven que es de Rosario; mirá el video Crédito: Facebook Mauro Leonel

10 de abril de 2018 • 10:14

Justin Bieber volvió a enojarse con sus fans y con quienes se le acercan para pedirle fotos. Esta vez fue un rosarino quien sufrió el desplante del joven popstar. El cantante se negó a una selfie con el argentino Mauro Leonel, quien contó desde su cuenta de Facebook que en el ida y vuelta con el músico su celular se cayó y se rompió.

Justin Bieber le rompió el celular a un argentino que le quiso sacar una foto 0:17

Video

Justin había asistido a un partido de fútbol en Los Angeles y al terminar, el argentino se le acercó y le regaló una camiseta de la Argentina. Luego, cuando el cantante ya se acercaba a su auto, el joven le preguntó si le podía sacar una foto para su hermana que era fan de su música. "(...) Pero no recibí una respuesta - escribió el rosarino en Facebook- solo me ignoró. Entonces solo me acerqué más y le dije ´Justin, una foto para mi hermana que es fan tuyo´ y él reaccionó así".

La secuencia fue filmada por otro asistente al partido y se puede ver a Mauro acercarse a Justin, quien ya tenía la camiseta en la mano, y poner su mano en el hombro del cantante para sacarse una selfie. Ante ese contacto físico, Justin reacciona sacando la mano del rosarino para que no saque la foto y así es como el celular se estrella contra el piso. Indignado, Mauro le dice: "¿Qué te pasa? ¡Te hice un regalo!", a lo que Justin le responde: "Sí, ya sé. ¿Querés que te lo devuelva?". Luego, se dispone a entrar a su auto.

El rosarino hizo su descargo desde Facebook y recordó las veces en las que Justin decepcionó a los locales como cuando limpió un escenario con una bandera argentina en un show que se realizó en 2013. El artista luego pidió disculpas. Pero ese año su visita al país estuvo llena de problemas y uno de ellos terminó en una investigación judicial en manos del juez Alberto Baños. Según la denuncia presentada por el fotógrafo Diego Pesoa, los guardaespaldas de Bieber lo agredieron cuando intentaba retratar al cantante a la salida de un boliche porteño. El año pasado, el joven fue sobreseído por la justicia argentina .

El descargo del argentino en Facebook. "Esto fue lo que me pasó hoy... me encontré con esta persona en una liga que yo juego. Al finalizar el partido me acerqué a él y le regalé la camiseta de la Argentina que tiene él en la mano por lo cual ni siquiera "gracias" me dijo. Luego cuando se estaba yendo me acerqué y le pregunté si podía sacarme una foto con él, que era para mi hermana, pero no recibí una respuesta. Solo me ignoró, entonces solo me acerqué más y le dije ´Justin una foto para mi hermana que es fan tuyo´. Y él reaccionó así. Todos opinan y dicen que yo me acerqué a él sin avisar e invadiéndolo y que fui irrespetuoso. Los que me conocen saben de dónde vengo y quién soy. Solo me acerqué para poder tener una foto con él. Su reacción no tiene justificación porque yo también pude haber reaccionado pero no lo hice. Hay otras maneras de evitar y negarse. Pero claro, sus fans nunca van a admitir que él estuvo mal. Cuando agarro mi teléfono le digo ´Ey, que haces? Te di un regalo´. Y me dice... ´I know do you want it back? ( ´Sí ya sé, que la querés de nuevo?´) como diciendo ´Qué me importa tu regalo´. (...) No le importó la camiseta de Argentina sabiendo todos los problemas que ya había tenido en nuestra Argentina, entre uno de ellos haber limpiado el piso con una bandera de nuestra patria en un concierto, y ahora viene con esto. Ahora mi teléfono ya está quebrado y ¿quién lo paga?. La fama se les sube a la cabeza olvidándose quiénes son. Más humildad y menos arrogancia porque así mismo como llegaste allá arriba también podés caerte. Pero ustedes "Beliebers", acá tienen a su ídolo para que se den cuenta lo que es afuera como persona".

Una relación de amor/odio. No es la primera vez que Justin se pelea con sus fans. En 2016, aseguró que no quería reunirse más con sus seguidores porque lo dejaban "exhausto e infeliz". El año pasado, en España, golpeó a uno que quería sacarle una foto y otra vez cerró su cuenta de Instagram cansado de los mensajes negativos. .