Los elogios para Manu Ginóbili: Gregg Popovich dejó una frase 'maravillosa' y un compañero pidió un poco de su sangre

SAN ANTONIO.- Manu Ginóbili volvió a ser el destinatario de todos los elogios. Con 40 años, insiste en demostrar que el paso del tiempo funciona para él igual que para los vinos. Es cierto que su cuerpo no es tan atlético como antes y que en algunas situaciones puede sentir ese peso, pero también es verdad que la experiencia potencia su juego a niveles anormales. Y no con un sentido peyorativo, sino porque sigue explicando sin palabras y con juego que su talento está muy por arriba de la media.

Ayer, en la victoria de San Antonio Spurs ante Sacramento Kings por 98-85, que le permitió asegurarse al equipo texano un lugar en los playoffs, el bahiense tuvo un partido brillante. Nadie dudó en nombrarlo como "la figura". Y no es para menos: aportó 17 puntos (3-5 en dobles, 2-6 en triples y 5-5 en libres), seis rebotes y cinco asistencias, siendo clave, además, en el último cuarto. Por eso, los elogios no sólo llegaron desde los medios de comunicación y desde la tribuna, sino también desde el interior del plantel texano.

Fiel a su estilo, Gregg Popovich, el entrenador de San Antonio, hizo como si la actuación del bahiense fuera normal. "Ese es su trabajo. El trabajo de Manu es ser maravilloso todas las noches. Hasta que tenga 43 y empiece a bajar un poco el nivel", respondió el siempre bromista Pop, con un gesto de seriedad lapidaria.

Rudy Gay fue el otro jugador destacado de la noche en San Antonio. Con 18 unidades, seis rebotes y una asistencia, se convirtió en un pilar fundamental en la definición del partido. Sin embargo, cuando terminó el encuentro, habló de Manu y pidió... un poco de su sangre. "Necesito conseguir un frasco con sangre de él para hacerme una transfusión", dijo el basquetbolista de los Spurs. Y agregó: "Es uno de los jugadores más inteligentes de los que me ha tocado jugar".

La respuesta de Ginóbili no tardó en llegar, y también mezcló humor y elogio. "Creo que no le conviene. Mi sangres está... oxidada. La de él está bastante bien y la verdad es que hizo un gran juego. Necestiamos mucho de sus puntos, de su juego. Como decía recién, hizo 18 puntos en 20 minutos. no es fácil. Nos dio una mano muy grande para ganar este juego".