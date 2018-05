Minuto a minuto: así fue la exposición de los que están en contra de la despenalización del aborto

Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

10 de abril de 2018 • 15:05

En un día histórico, el debate sobre la despenalización del aborto comenzó hoy en Diputados. Se dio inicio así al tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado el 6 de marzo con las firmas de 71 diputados.

La primera reunión se realiza en la sala del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados. Hubo 32 oradores: 16 a favor del proyecto hablaron desde las 10; los 16 restantes, en contra de la iniciativa, expusieron entre las 14.44 y las 17.

La coordinación del plenario estuvo a cargo de Daniel Lipovetzky (Pro-Buenos Aires), presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja.

18.02 |Terminó la primera jornada

Terminó la primera jornada de debate en plenario de comisiones sobre la despenalización del aborto. "Gracias por asistir a este primer debate histórico. Los invitamos el jueves que viene, a las 9.30 de la mañana, con la siguiente reunión y por supuesto también la semana que viene", dijo Lipovetzky

17.49 | La respuesta que generó aplausos de los que promueven la despenalización

Le preguntaron al doctor Montes de Oca - el que más consultas tuvo - si una madre que aborta debe ir presa. Contestó que no. Las diputadas que firman el proyecto de la Campaña por el Aborto aplaudieron por primera vez en el transcurso de la silenciosa reunión de la tarde.

17.40 | Los médicos en la mira

Los doctores Beruti y Montes de Oca, que brindaron los discursos más polémicos, son el eje de más preguntas de parte de los diputados que el resto de los especialistas consultados.

17.28 |media hora de preguntas

Se cumplió media hora desde que empezó la etapa de los cuestionamientos. Los diputados presentes respetaron la regla que impide el debate directo con los expositores. Las preguntas de cada legislador son leídas por el presidente del plenario. Sin embargo, varias diputadas, como Donda, Mendoza y Cerruti, que se encuentran sentadas en la misma mesa, comentan las respuestas entre ellas y realizan gestos o ríen en voz baja. En general, reinó el silencio.

17.17 | Respuestas por mail

Varias de las preguntas de los diputados a los expositores, que son leídas por Lipovetzky -que preside el encuentro-, no son respondidas en el momento ya que varios de los expositores no se encuentran en la sala. Se las acercarán luego y las responderán por mail.

17.10 |Penalizar sin ir a prisión

Le preguntaron al obispo villero Gustavo Carrara: "¿Está de acuerdo con que las mujeres, además de exponer su cuerpo en un aborto clandestino, vayan presas?". "Esa circunstancia podría tener un tratamiento especial y no que no vaya presa, pero eso no puede redundar en que se legalice el aborto. He escuchado a muchas mujeres y ya tienen mucho sufrimiento encima como para agregar una condena más".

17.02 |Terminó la exposición y se abrió la ronda de preguntas

Tras la exposición de los expertos, que tuvo 7 minutos cada uno, se completó y ahora se hacen las preguntas que enviaron por escrito los legisladores.

16.31|"En el aborto siempre hay alguien que paga"

Alejandra Planker, profesora de filosofía y asesora técnica del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA. "En el aborto siempre alguien paga. Como mujer que cursó cuatro embarazos a término, si legalizan la muerte de un ser humano, el más inocente de todos, que Dios y la patria, o al menos la conciencia de cada uno se los demande. ¿Cómo podrán mirar a sus hijos, nietos y conciudadanos si escriben su historia con el discurso más duro que se puede hallar?".

16.17 |"Es decretar la pena de muerte sobre un niño por nacer"

Alberto Bianchi, abogado y constitucionalista. Como otros abogados que hablaron en la reunión de hoy, cita a la Constitución y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos: "En estos proyectos se decreta una especie de pena de muerte y se desconoce la supremacía de la Constitución. No hay que buscar esto en ningún texto sagrado".

16.08 |"Supremacía unilateral de los derechos individuales"

Alejandro Rodríguez, abogado: "El motor principal para sancionar o aprobar una ley a favor del aborto en los países donde es legal no fue la pobreza ni la marginación social, el principal motor y verdadero eje ideológico es la supremacía unilateral de los derechos individuales. Sin incluir el derecho de los niños por nacer y el de sus padres".

16.04 | "Es la mayor contradicción de los avances de la conciencia intelectual"

Cristina Miguens, ingeniera y directora de la revista Sophia. "El aborto es la mayor contradicción de los avances de la conciencia intelectual. Que el lugar más peligroso que pueda habitar un ser humano sea el útero de una madre, es tocar fondo". Tras su discurso recibe un caluroso aplauso.

15.58 | Enojo con un expositor

El pediatra Montes de Oca, de Casa Cuna, recibe abucheos de algunos de los presentes cuando muestra fotos de su infancia y dice: "Si me hubieran abortado no hubiese tenido amigos, no me hubiese casado, no hubiese hecho la fundación que hice, no hubiera hecho que mis papás sean abuelos".

15.52 | Una hora de exposición

Se cumple una hora de exposición. La reunión transcurre en paz, como en el primer bloque. Algunos de los diputados presentes en el segundo bloque: Mayra Mendoza (FPV), Nathalia González Seligra, Nicolás del Caño (FIT), Victoria Donda (Libres del Sur), José Cano (Cambiemos), Gabriela Cerruti (FPV), Paula Oliveto (CC), Martin Maquieyra (Cambiemos), Brenda Austin (UCR), Karina Bamfi (UCR) y Carla Carrizo (UCR). Además del presidente de la comisión, Daniel Lipovetzky y María José Lubertino.

15.50 | "Es un hecho que la vida empieza en la concepción"

Habló el doctor Diego Montes de Oca, pediatra de Casa Cuna. "Es un placer estar acá, nos hemos preparado mucho para venir. Llevo una semana sin dormir". Luego siguió: "Para los pediatras es un hecho que la vida empieza en la concepción".

15.35 | El análisis de la cantidad de muertes por aborto

El médico obstetra Ernesto Berutti, habló sobre las estadísticas de abortos en el país. Se apoyó en diapositivas para explicar las cifras y cerró con una foto de un feto.

15.26 | "Hay mujeres que recuerdan sus abortos muchos años después"

Es el turno de la médica Raquel Graciela Bolton, experta en bioética. "Acompañando a madres que han abortado, he llegado a conocer la desolación que viven estas mujeres, que recuerdan toda la vida cuántos años estaría cumpliendo la persona que abortaron. Dicen: 'Hoy tendría 40 años, hoy tendría 60 años".

15.20 | "El Estado debe hacer respetar los derechos"

El exjuez de la Corte Suprema, Rodolfo Barra citó la Constitución Nacional y la Convención Interamericana de Derechos Humanos para fundamentar su oposición. Brindó argumentos jurídicos contra la despenalización del aborto. "El Estado es el primero en hacer respetar los derechos", dijo.

15.13 | "Esta ley favorece la promiscuidad"

Oscar Botta, director ejecutivo de Profamilia. "El aborto criminal atenta contra nuestra seguridad demográfica. Constituye una verdadera desaparición forzada de personas."

"Es una ley para no procrear y enfermarse. Además, favorece vilmente la promiscuidad y el aborto. También aumenta el embarazo adolescente. El Congreso no puede habilitar un debate para cuándo y cómo matar argentinos inocentes", agregó Botta.

15.01 | Los proyectos son inscontitucionales

María Angélica Gelli, abogada especialista en Sociología Jurídica: "La ley debe proteger a toda persona desde la concepción y se es niño desde la concepción hasta los 18 años. Los proyectos son inconstitucionales e ilegales".

14.52 | Primera oradora en contra de la despenalización

Es el turno de la primera oradora del segundo bloque, la doctora en Ciencias Jurídicas de la UCA, Úrsula Basset.

"La niña del caso Fal se salvó de seguir siendo abusada gracias a su embarazo. Reflexionemos y no hagamos leyes cómplices del abuso", pidió.

14.50 | Quejas por no poder preguntar

La diputada de Izquierda, Nathalia González Seligra planteó que se modifique la metodología del debate en el plenario de comisiones, que impide a los legisladores intervenir con preguntas durante el debate y los obliga a preguntar exclusivamente al final del encuentro. El diputado Daniel Lipovetzky, que preside el encuentro, le responde que es una cuestión de tiempo por la gran cantidad de oradores, pero toma su sugerencia.

14.44 | Se reanuda el debate

Comienza la segunda parte del plenario de comisiones. Por la mañana expusieron especialistas a favor de la despenalización; ahora es el turno de los oradores en contra.