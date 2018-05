Incidentes en el PJ: Gioja recibió a Barrionuevo pero rechazó la intervención

Luis Barrionuevo anuncia su asunción como interventor del PJ Nacional - Fuente: A24 2:03

10 de abril de 2018 • 15:50

Momentos de tensión se vivieron esta tarde frente a la sede del PJ Nacional, cuando el sindicalista Luis Barrionuevo llegó para notificar su designación judicial como interventor del partido. Los militantes del PJ que llegaron temprano a la sede partidaria habían advertido que no iban a permitir el desembarco de Barrionuevo, pero gestiones telefónicas de último momento y la abrumadora mayoría de afiliados del sindicato de Gastronómicos sobre la vereda de Matheu 130 disuadieron la "resistencia" anunciada.

Luis Barrionuevo llegó a la sede del PJ y aseguró que tomó el control pero que no pudo entrar a la oficina porque José Luis Gioja (actual titular) se encerró en ella. Al final se supo que la afirmación del sindicalista era falsa: el diputado nacional por San Juan y presidente del PJ sí lo recibió (hay imágenes del encuentro), pero se negó a reconocerle autoridad y tampoco quiso cederle el control de la sede partidaria.

"José Luis Gioja se encerró en una oficina y pedí que lo desalojen", aseguró en un breve contacto ante la prensa Barrionuevo cuando se retiraba del edificio. "Acabo de asumir", agregó.

"Quieren apelar, pero en estos momentos, el interventor soy yo", completó el sindicalista antes de retirarse. Fue una salida caótica, en la que la custodia del sindicalista atropelló y golpeó a periodistas.

Desde temprano, los militantes del PJ que responden a la conducción de Gioja amagaban con impedir el desembarco de Barrionuevo. "Vamos a defender esto cueste lo que cueste", advertía un militante, que también elogió a la ex presidenta Cristina Kirchner y al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

Mientras decía eso, la tropa del sindicato de Gastronómicos seguía copando la vereda y el portón de acceso vehicular de Matheu. "Somos seis contra sesenta", admitiría luego el militante en minoría.

Barrionuevo y Gioja hablaron en la sede del PJ tras la intervención de la Justicia 6:09

Si la cosa no pasó a mayores fue porque el presidente del PJ, José Luis Gioja, que se encontraba dentro del local, negoció con Barrionuevo para que sólo él ingresara en la sede partidaria. Al final, también ingresó Carlos Acuña, líder del gremio de peones de estaciones de servicio, aliado de Barrionuevo y uno de los impulsores del pedido de intervención.

Minutos antes de la llegada del sindicalista, Gioja se asomó para habla con la prensa y denunció que el Gobierno está detrás de la decisión de la jueza federal Maria Romilda Servini de Cubría de intervenir el partido. Incluso comparó la resolución judicial con la condena al expresidente de Brasil Lula da Silva.

"Esto tiene que ver con judicializar la política. Creo que el Gobierno está detrás de esto", sostuvo, para ratificar que apelarán la medida y que convocarán al Concejo Nacional del PJ. El diputado sanjuanino también señaló que, tras enterarse por la radio de la intervención, buscó el apoyo de los gobernadores Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Casas (La Rioja) y Sergio Uñac (San Juan), entre otros.

A su turno, la apoderada del PJ, Patricia García Blanco, señaló dos vicios en la resolución de Servini: que la jueza no dio traslado a la actual conducción partidaria ni al fiscal electoral Jorge Di Lelo, que más tarde cuestionó también el fallo de Servini.

Al final, cuando Barrionuevo se retiró de Matheu luego del breve encuentro con Gioja, los custodios de Gastronómicos terminaron agrediendo a los camarógrafos y movileros de la tevé.

Tras la salida de Barrionuevo, Gioja y otras autoridades partidarias, como la diputada Cristina Álvarez Rodríguez o el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto, permanecían en la sede del PJ. Más de 30 militantes de la Juventud Peronista se preparaban para custodiar el lugar.

Alrededor de las 21 Gioja volvió a salir de la sede para hablar con la prensa. Fue en medio de un caos generado por empujones y gritos entre la policía, la prensa y la militancia presente. Cuando el actual titular del PJ pudo hablar, dijo: "Espero que no nos jodan ( sic) y nos dejen salir en paz. Cuando terminemos de trabajar nos vamos a ir. Vamos a presentar la apelación mañana a las 7.30 de la mañana cuando abre el juzgado porque esta mañana fuimos a entregar la apelación 13.27 más o menos con la abogada y no nos la recibieron porque el juzgado cierra 13.30. No nos permitieron. Vamos a ver qué es lo que sucede y a acatar lo que diga la Justicia". Más tarde afirmó que si el tribunal de alzada ratifica la designación del sindicalista como interventor del PJ entregarán la sede. "Si en la alzada se ratifica lo de ese señor [por Barrionuevo] obviamente que le vamos a entregar la sede".

Entre incidentes con la policía Gioja habló sobre la intervención del PJ Nacional - Crédito: C5N 3:13

