Copa Davis. Daniel Orsanic, a cinco meses del repechaje con Colombia: "Es un sorteo positivo para Argentina"

"Es un sorteo positivo para Argentina", es el primer concepto que lanza Daniel Orsanic . El capitán del equipo argentino de Copa Davis supo bien temprano, casi al instante del sorteo en la Federación Internacional de Tenis, en Londres, que Colombia y en condición de local era lo que había tocado con miras al repechaje por el ascenso al Grupo Mundial 2019, del 14 al 16 de septiembre.

"Me enteré tempranito. Me avisó Vivi (Viviana Gentile, coordinadora del área de profesionales de la Asociación Argentina de Tenis). Yo estaba despertando a mis hijos para ir al cole. Es un sorteo positivo para Argentina, pero porque jugamos de local, no tenemos que hacer ningún viaje largo y eso siempre suma. Los jugadores volverán del US Open y estaremos acá en el país para jugar esa serie. El rival es de respeto. Tiene un dobles (Juan Sebastián Cabal y Roberto Farah, 18° y 21° del ranking) que está en el primer nivel mundial hace varios años. Y después tiene un par de jugadores que están recuperando su nivel, en parte lo han hecho en esta serie que derrotaron a Brasil (3-2, en Barranquilla), pero hay que ver qué continuidad tienen de acá a septiembre tanto Santiago Giraldo, Alejandro González y Daniel Galán. Hay que prepararse para enfrentarse a la mejor versión de cada uno de ellos", le dijo Orsanic a LA NACION.

-Como jugador fuiste especialista en dobles. ¿Cómo describís la pareja colombiana?

-Farah es un jugador más potente. Cabal es un jugador que tiene mucho toque, mucha sensibilidad en su mano. Los dos juegan un tenis bastante rápido, se adaptan bien a distintas superficies, este año han llegado a la final en Australia.

-Los que te conocen y están alrededor del equipo dijeron que te vieron más tenso de lo habitual en San Juan, en la serie con Chile. ¿Fue así? ¿Por qué?

-Era una experiencia distinta por el hecho de jugar partidos más cortos y no al mejor de cinco sets, lo que era una vivencia nueva. En general, tanto el de Nico Kicker como el dobles fueron partidos en los que empezamos bien, sacando diferencia al principio y en ambos casos no pudimos cerrarlos y se terminaron perdiendo. Eso complicó mucho la serie, nos dejó sin margen de error. Entonces, por ese lado uno sintió un poco más de tensión, porque son partidos más cortos que emparejan para abajo. Los partidos al mejor de cinco sets les permiten al mejor jugador sacar esa superioridad. Es difícil en un partido al mejor de cinco dar una sorpresa. Al ir perdiendo 1-0, al ir perdiendo 2-1, contra jugadores peligrosos como Nico Jarry y Christian Garín, que estaban en buen nivel, pensás: 'Bueno, algún mal comienzo de set o lo que sea me puede inclinar el partido en contra y que nuestro jugador no pueda darlo vuelta'. Todos esos factores hacen que quizás yo haya estado un poco más tenso, puede ser. Pero la viví bien. Los partidos en los que más tranquilo estuve, dentro de todo, fueron en los dos singles del sábado, pese a estar 2-1 abajo. Estaba tranquilo porque teníamos con qué darlo vuelta, se los dije a los jugadores. Confiamos mucho en la capacidad de Diego (Schwartzman) y Guido (Pella), tuvieron jerarquía para hacerse cargo de una situación que no era fácil.

-¿Cuándo y por qué decidiste que Pella jugara el quinto punto?

-El viernes a la noche, independientemente de lo que pasara en el dobles del sábado, aunque podía llegar a ser un condicionante. Si bien con Mariano (Hood, el subcapitán) habíamos decidido que fuese Guido quien jugara, hablamos con Nico (Kicker) para que estuviera preparado para jugar. Lo único que anunciamos en la cena del viernes fue que Machi (González) y Guido jugaban el dobles y en principio el quinto punto lo jugaba Nico. De esa manera, los teníamos a todos preparados, a todos alerta. Faltaba hablar nuevamente con Guido una vez terminado el dobles. Hablamos con él en el vestuario, en un momento bien difícil, después de un partido de tres horas, en el que hicieron todo para ganar y no lo pudieron hacer. Se lo fuimos a preguntar nuevamente y nos confirmó que quería jugar, que quería entrar él. Así que te imaginás que con su jerarquía y después de las vivencias que había tenido en la Davis, cuando ves a un jugador tan seguro no lo dudás ni un momento.

-La posición de Pella era compleja, porque había tenido participación en las derrotas de 2017 con Italia (1a rueda) y Kazakhstán (repechaje). Tranquilamente se podría haber "borrado".

-Por supuesto, por supuesto. Pero Guido venía viviendo esta serie desde hace mucho. Había comenzado bien el año, después empezó a poner su cabeza en la serie y le afectó en algunos torneos previos, tenía muchas ganas de estar, pero sabiendo que arrastraba experiencias negativas en las últimas series. Un poco por eso no lo pusimos el viernes contra Jarry, porque lo veíamos más tranquilo a Kicker, veíamos que venía jugando muy bien y que tiene una personalidad que se puede bancar presiones, como lo hizo. Guido no venía emocionalmente tan arriba y sin embargo estuvo muy metido en que quería jugar el dobles. Y cuando hablé con él, quiso saber mi opinión. Me dijo: 'Yo ya la tengo tomada, pero quiero saber qué pensás'. Y le dije que llegado el quinto punto lo prefería a él. Y me dijo que más allá del dobles, él quería estar. Lo noté muy, pero muy seguro de querer enfrentar esa situación.

-Personalmente, ¿qué carga anímica acarreabas después del descenso a la Zona Americana? Se observó un gran desahogo en San Juan.

-El clima que se vivió fue espectacular. Quieras o no, el clima que se vivió en Kazakhstán fue mucho más frío, más allá de la hinchada argentina que siempre nos acompaña, estábamos muy lejos de casa. Contra Italia (en febrero de 2017, en Parque Sarmiento; triunfo europeo por 3-2) fue una sensación rara porque fue muy cerca de salir campeones, fue demasiado pronto. Es como que estábamos saboreando haber salido campeones y muy pronto estábamos en la cancha contra un rival muy difícil. Esta serie tenía una connotación especial por estar en la Zona Americana, queríamos dejar en claro que la ilusión por representar al país no tenía nada que ver con la zona donde jugáramos, tenía que ver con el hecho que desde Zagreb no habíamos vuelto a ganar. Pienso que en 2017 se hizo un buen trabajo, pero a todos nos gusta ganar, empezando por los jugadores. Sentíamos mucho la necesidad de ganar.

-¿Viviste la serie con Chile pensando que puede haber sido la última como capitán?

-Sí, sí, lo pienso y te digo que lo he pensado varias series, no únicamente en esta. Primero, porque yo les pedí a los dirigentes que el acuerdo sea anual, es decir que después de perder en las semifinales contra Bélgica en 2015 podría haberme despedido, después de ganar en Zagreb en 2016 muchos decían que me tenía que ir campeón, en Kazakhstán perdimos y bajamos a Zona America y por eso podía ser mi última serie. Ahora, estamos en Zona Americana, se vienen las elecciones en la Asociación (el 3 de mayo) y pudo haber sido la última. Más allá de eso, lo vivís así. No hay otra cosa. En todo lo que pensás es en lo que tenés en el momento y lo vivís como si fuera la única.

-¿Cómo te afectó el clima político?

-Mirá, yo creo mucho en los trabajos a largo plazo, más allá de que hay que tomar cada día como si fuera el único que tenés. Y este proyecto con Diego (Gutiérrez) y con Palito (Daniel Fidalgo) arrancamos en la Davis y en Desarrollo, y se ha hecho un muy buen trabajo en ambas y no te hablo desde los resultados, que también los hubo. Siempre apunto a resaltar el respeto por el otro, es fundamental en los más chicos y lo trasladamos a los más grandes también. Yo creo en la continuidad de ese trabajo, de ese mensaje. Y en lo político, tengo claro que la garantía de la continuidad del proyecto a largo plazo es con Batata Clerc como presidente.

-Si Agustín Calleri es presidente de la AAT no continuarás. ¿No hay manera de cambiar la postura?

-No, yo la única garantía que tengo es con Clerc. Él me garantiza esa continuidad.

-¿El resultado de la serie con Chile puede influir en la elección?

-Si se habla de gestión dirigencial, creo que esta serie con Chile fue una excelente gestión. Porque esto lo organizó el gobierno de San Juan, con la federación de tenis sanjuanina, pero siempre junto con la Asociación, por supuesto. Ha sido un trabajo mancomunado. El mérito no es de uno solo, ha sido un trabajo en equipo a nivel dirigencial, que ha salido muy bien. Es un golpe de entusiasmo, un golpe anímico muy importante y positivo para la actual dirigencia.

-Le escribiste un mensaje a Pella en Instagram, utilizando sus mismas palabras después de la caída con Kazakhstán. "Contra quien sea, donde sea". ¿Qué simbolismo tiene?

-Es un reconocimiento, justamente, a sus palabras y sobre todo a su respaldo. Que después de una serie tan dura como la de Kazakhstán, él y el Peque que dijeran: 'Nosotros vamos a estar en la próxima serie, contra quien sea' y que lo hicieran inmediatamente, con la herida abierta, genera un respaldo muy grande. Con Mariano (Hood) nos tomamos un tiempo para decidir qué íbamos a hacer y gran parte de nuestra decisión fue por lo que dijeron ellos.

-¿Qué tenés planeado hasta el 3 de mayo, día de la elección en la AAT?

-Ahora hay un par de Womens Circuit a partir de la semana que viene, hay un torneo regional de menores, tenemos en dos semanas un torneo clasificatorio para el sudamericano Sub 12, el nacional de 14, 16 y 19 en Pinamar y Cariló a fin de mes. Gracias a Dios tenemos un equipo de trabajo que no descansa. Desde que llegué de San Juan ya nos pusimos a hablar cosas de Desarrollo. La agenda está completa.

-¿Dónde creés que vas a estar el fin de semana de septiembre cuando se juegue el repechaje?

-Tengo confianza en que voy a estar acompañando al equipo de la Davis y seguir trabajando en Desarrollo, como lo vengo haciendo desde 2014. Es mi mayor prioridad y pienso que he hecho méritos para continuar en el cargo.