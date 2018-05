Vivir el surf a ambos lados de la orilla: un artista del mar y la fotografía

Maximiliano Bendahan es aficionado del deporte y su oficio está detrás de la lente, inmortalizando momentos desde la costa

Maxi Bendahan nació en 1973 y su apellido es de origen marroquí. Él, tranquilo y detallista, vive sobre un acantilado en su amada ciudad oceánica de Mar del Plata, muy cerca de Chapadmalal. Gran parte del año viaja y lleva su cámara de fotos, produciendo material para su galería de arte (Del Mar Art Gallery) y desarrollando campañas fotográficas para diversas empresas en el exterior y, en especial, para algunas marcas locales del rubro surfístico.

Entre dos y tres veces al año, Maxi empaca sus lentes, su bolso con varios pares de bermudas y emprende una nueva aventura hacia algún destino con altas temperaturas, por lo general donde hayan olas. "Siempre es una experiencia enriquecedora, ya sea personal como profesional. Me renueva el alma. Me gusta trabajar en otras ambientes con otras luces, paisajes y personajes diferentes. Durante los últimos cinco años viajé mucho a Indonesia, Bali y Mentawai, pero también a México y Centroamérica", revela a LA NACION.

"Tomé mi primera cámara hace 20 años ya con las ganas de querer documentar todos los lindos momentos que vivía. A partir de ese día, y aunque necesite años de duro trabajo para adquirir la experiencia que me permitiría ganarme la vida como fotógrafo, la cámara se convirtió en mi herramienta para interactuar con el mundo", recuerda cuando se le consulta cómo y cuándo se inició.

Maxi lleva años abriéndose camino con su impronta y su estilo único en el ambiente del surf argentino. Aparte de ser fotógrafo, es surfista y eso no esalgo menor. Está claro que es muy importante haber practicado la disciplina a la que uno se dedique, si se quieren luego plasmar las emociones que esta puede trasmitir en imágenes artísticas o documentales.

Surfear al amanecer

"Me gusta documentar los momentos de las maniobras, posturas sobre la tabla, colores mágicos y diversos que te da el mar y las olas, pero no es mi única especialidad. También me siento muy seguro trabajando con personas y productos en espacios naturales al aire libre donde la luz natural es mi gran herramienta. En especial me encanta crear imágenes de lifestyle, travel y outdoor", describe sobre su especialidad.

La actualidad de la fotografía ha cambiado. No se puede escapar a la novedad de los teléfonos móviles y el gran impacto que éstos tienen en nuestra sociedad. Hoy, casi todos los surfistas y atletas profesionales manejan su imagen y exhiben sus vidas a diario en las redes sociales con la ayuda de sus teléfonos. "Está bárbaro que todos accedan a esto, ya que una cámara es una forma más de interactuar con el mundo. Pasa lo mismo con un lápiz y un papel. Todos podemos escribir, pero la magia la dará quien realmente cuente las más historias más emocionantes y lindas", reflexiona Maxi, que tiene como preferida a Instagram entre las redes sociales. "Apuesto a ella como medio para compartir momentos de mi vida y de mi trabajo. Creo que son herramientas virtuales muy potentes de la actualidad, y que hoy la comunicación pasa por ahí", amplía.

Las olas y sus domadores, en el lente de Bendahqan

-Analógico y digital. ¿Qué diferencia existe entre estas técnicas para expresar emociones a través de imágenes?

-Lo importante es contar historias con tus fotografías, más allá del tipo de cámara que uses. En realidad es lo mismo al momento de comunicar. Hoy vuelve a estar de moda la analógica pero, en mi opinión, es sólo una moda vintage como pasa con el resto de las cosas. Existen grandes herramienta de edición digital y uno puede llevar la foto a esos tonos sin usar una analógica.

Bendahan es un apasionado. Lo vive a ambos lados de la orilla. Y cita como referentes a Henri Cartier Bresson, Sebastiao Salgado y Chris Burkard con la claridad que tiene sobre sus objetivos.