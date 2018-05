Con Las Vegas, de Juan Villegas, empieza el vigésimo Bafici

La película de Villegas inaugurará hoy el festival de cine independiente

Diego Batlle SEGUIR 11 de abril de 2018 • 00:10

El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente ( Bafici ) apuesta a la comedia para la apertura de su vigésima edición. Esta noche habrá una doble inauguración casi en simultáneo: desde las 19, en el Gaumont (Rivadavia 1635), se realizará la ceremonia oficial y luego se exhibirá Las Vegas. La nueva película de Juan Villegas protagonizada por Pilar Gamboa, Santiago Gobernori y Valentín Oliva (Wos) también se proyectará de forma gratuita y al aire libre, desde las 20, en un auditorio especial montado en Plaza Francia (Junín y Av. Del Libertador).

Las Vegas es una comedia de enredos y (re)encuentros azarosos ambientada en Villa Gesell durante un fin de año. Hacia allí viajan cada uno por su lado Laura (Gamboa) y Martín (Gobernori), quienes están separados, pero que cuando eran adolescentes se conocieron y engendraron a su hijo Pablo (Oliva) en ese balneario. Laura y Pablo, con todas las rispideces propias de una madre de 36 años y un muchacho de 18, se instalan en uno de los departamentos del edificio que da título a la película y, al poco tiempo, descubren que Martín está también en el lugar acompañado por Candela (Valeria Santa), su muy joven novia colombiana. El quinteto protagónico se completa con Cecilia (Camila Fabbri), una guardavida algo más grande que Pablo, que se convertirá en su objeto del deseo. Todo servido para una exploración -hilarante en un principio, emotiva después y nostálgica siempre- sobre las crisis de parejas, las diferencias (y algunas coincidencias) generacionales, las relaciones entre padres e hijos y el despertar sexual.

Desde que en 2001 estrenó Sábado, otra comedia aunque con un humor más asordinado, que encabezaron Daniel Hendler y Gastón Pauls, Villegas presentó en el festival porteño todos sus cortos y largometrajes ( Una tarde feliz, Los suicidas, Ocio, Victoria, Adán Buenosayres y Hugo).

"Yo siempre elegí al Bafici y no solo con mis películas, sino también con otras en las que participé como productor, como Una semana solos, Escuela Normal, Miss y Villegas. Por suerte, siempre el festival también me eligió a mí. Hay una fidelidad mutua en esta larga historia. En ese sentido, que Las Vegas sea la película de apertura lo siento como un reconocimiento a esa fidelidad que me llena de orgullo y también de ansiedad. Son días muy intensos los que estoy viviendo", admite Villegas en diálogo con LA NACION.

Que el Bafici abra y cierre con comedias (en la clausura se proyectará Isla de perros, de Wes Anderson) es toda una declaración de principios. "Todavía existe cierto desprecio por las comedias en muchos festivales, sobre todo los europeos. Pero lo más preocupante es que se da sobre todo con las comedias de cinematografías periféricas y, más específicamente, con la latinoamericana. Como si no se aceptara que las películas de este lado del mundo puedan contar historias con humor, ser amables y felices. Pero me pregunto si no será también responsabilidad de nosotros, los directores latinoamericanos. Son pocos los que se animan a la comedia sin prejuicios, sin sentir que están ejerciendo un oficio menor, sin darse cuenta de que una comedia puede ofrecer una mirada personal sobre el mundo", agrega el realizador.

Por último, Villegas reconoce que su incursión en el género era una cuenta pendiente en su carrera: " Sábado, mi ópera prima, tenía elementos de humor pero terminaba prevaleciendo la oscuridad, el retrato de una angustia. Las Vegas es una comedia que no tiene ningún miedo de serlo, que se hace cargo de la gran tradición del género, pero al mismo tiempo se anima a ser personal. Para hacer una comedia hay que dejar afuera todo indicio de cinismo y cálculo. La comedia es un ejercicio de libertad, es un género que se abre todo el tiempo a infinitas posibilidades. Y al mismo tiempo requiere un mecanismo de precisión. Que una situación sea graciosa, a veces, es cuestión de décimas de segundos. Una réplica que llega antes o después, un plano que dura un poco más o un poco menos, cualquier cosa pequeña y muy precisa puede atentar contra la comedia. Bueno, todo eso me interesaba de la comedia. Además, creo que es el género perfecto para reflexionar acerca de la idea de felicidad, un tema que me parece crucial".