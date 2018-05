Debate sobre el aborto: lo que dejó la segunda parte de la jornada

El segundo bloque de la primera jornada sobre la despenalización del aborto transcurrió en paz, exceptuando el momento cuando un expositor mostró la foto de un feto Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Tranquilidad, respeto y puntualidad. El segundo bloque de la primera jornada del plenario de comisiones sobre la despenalización del aborto transcurrió en paz, a pesar de que había especialistas y políticos con posturas abismalmente contrarias. Las reglas que impedían a legisladores e invitados debatir directamente -las preguntas se hacían por escrito y las leía el presidente de la comisión, Daniel Lipovetzky- fueron un factor clave.

Sin embargo, entre fórmulas de cortesía, durante las tres horas que duró la segunda parte del encuentro de hoy se dejaron entrever las rispideces y desacuerdos entre los médicos, abogados, expertos en bioética, y militantes "Provida" que asistieron a la reunión, y las diputadas nacionales que firman el proyecto elaborado junto a las organizaciones de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Por la mañana disertaron 16 especialistas a favor de la despenalización del aborto. Por la tarde, otros tantos brindaron argumentos para desalentar la iniciativa, que se debatiría en junio en el recinto. Ninguno era famoso, como ocurrió en el caso del primer bloque, donde expusieron personalidades del periodismo y el espectáculo como Carla Peterson y Luis Novaresio.

En el "bloque en contra", a partir de las 4 de la tarde, dos de los invitados acudieron a imágenes, a través de diapositivas, para terminar sus discursos. Constituyeron así los dos momentos más polémicos del encuentro. El médico obstetra Ernesto Beruti mostró a la audiencia la foto de un feto en la palma de la mano de un adulto y describió cómo a las pocas semanas de gestación, el embrión tenía forma humana, "manitos y deditos". En la sala hubo un clamor y un abucheo, que sólo se repitió cuando otro profesional de la salud, Diego Montes de Oca, pediatra de Casa Cuna, reveló un compilado de fotos de su infancia y de su casamiento, junto a sus propios padres e hijos y enumeró todas aquellas cosas que "no podría haber hecho" si sus padres hubieran decidido "abortarlo".

Cuando los 18 especialistas en contra terminaron sus exposiciones, llegó el turno de que los diputados presentes preguntaran. En su mayoría eran mujeres: Mayra Mendoza, Brenda Austin, Victoria Donda, Romina del Plá, entre otras-. Según pudo saber LA NACION, por la tarde hubo más preguntas que por la mañana. La mayor parte de las preguntas estuvieron destinadas a esos dos expositores, cuyos discursos, más allá de las fotos, causaron mayor polémica en el encuentro por su contenido.

"Me parece que, en general, los especialistas no tenían argumentos. Decir que hay tipos de violaciones, y traer estadísticas de páginas web que no están comprobadas, no es argumentar", dijo a LA NACION la diputada nacional Mayra Mendoza cuando terminó el encuentro, puntualmente, a las 18.

Durante el segmento final de la reunión, las diputadas firmantes del proyecto por la despenalización del aborto escucharon con atención las respuestas de los disertantes. Cuando uno de los médicos, Montes de Oca, admitió que considera que "ninguna madre debe ir presa por abortar", iniciaron el primer y único aplauso del encuentro. También conversaron entre sí sobre las respuestas, y en ocasiones rieron irónicamente o lanzaron alguna respuesta en voz alta, que no fue contestada, según la dinámica del encuentro.

El presidente del plenario, el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky, se mostró conforme con el resultado de la primera reunión plenaria, cuya organización estuvo en gran parte a su cargo: "Todo salió como esperábamos, fue un debate rico, pero respetuoso, trabajamos mucho con los diputados para que saliera así y esperamos que las próximas reuniones se mantengan en el mismo tono. Venimos de experiencias de mucha confrontación: diciembre por la reforma previsional, y la suspensión de la semana pasada (durante la exposición en comisión del ministro de Finanzas, Luis Caputo). Lo mejor que podemos hacer es dar un debate serio y respetuoso", sostuvo el diputado, que se manifiesta a favor de la despenalización.

Sólo en momentos puntuales hubo atisbos de aplausos, abucheos o respuestas en voz alta, pero en general, los ánimos se mantuvieron calmos.

Al comienzo del encuentro, una de las diputadas, Nathalia González Seligra, planteó que la dinámica de los encuentros se revise, para que los diputados puedan exponer o hacer ellas mismas sus propias preguntas. Lipovetzky defendió la metodología actual, que evita discursos largos y restringe las discusiones, pero tomó la sugerencia. Más tarde, en diálogo con LA NACION, mantuvo la misma postura, aunque no descartó una posible modificación de las reglas de los encuentros más adelante.

La diputada nacional Gabriela Cerruti destacó entre los oradores al obispo villero Gustavo Carrara: "La verdad que tiene razón cuando dice que para muchas mujeres, tener hijos es también una forma de tener algo propio en la vida, de salir adelante. Nosotros lo vemos cuando vamos a los barrios, es una realidad, pero no es lo único".

La próxima reunión será el jueves a las 9.30, en la misma sala, con la misma dinámica y nuevos invitados. Faltan dos meses y más de 700 especialistas para que el debate llegue al recinto.