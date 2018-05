De los lectores: cartas & mails

11 de abril de 2018

Lula en prisión

La actitud de Lula es casi un calco de lo que vivimos en la Argentina con Cristina Kirchner. Líderes populistas que se creen empoderados por la divinidad y están por encima de la Justicia y la Constitución. Esta es la prueba. Destruyen economías e ilusiones, engañando a los más necesitados con su propuesta facilista, y cuentan con la complicidad de los que sí saben la verdad, pero engordan sus bolsillos a costa de sus propios países. Las actitudes de estos personajes, que se arrogan derechos extraordinarios propios de los dictadores como Maduro, generan rechazo y demuestran que hay que ponerles un límite.

Teléfono para nuestros jueces. En Brasil por lo menos van presos.

Gabriel Demarco

Rompiendo veredas

Olleros y Libertador. Decenas de metros de flamantes veredas, anchas, que quedaron impecables hace diez días. Pero al día siguiente llega Telecom con sus martillos neumáticos y las rompe para pasar un tendido de fibra óptica. Pregunto: ¿quién coordina las obras encargadas por el gobierno de Rodríguez Larreta? Quisiera saberlo, para preguntarle por qué tenemos que pagar dos veces la misma vereda con 24 horas de diferencia.

Martín Meyer

Vidas que ya son

Hoy, el centro de discusión no es si hay vida humana desde la concepción o no, esto ya ha sido demostrado científicamente. No hablamos de credos ni religiones, sino de ciencia. Es precisamente esto lo que hace que sea aún más terrible que estemos debatiendo sobre aquellas vidas que ya son. Sé lo que es transitar un embarazo siendo muy joven. Fue mi caso. Supe que aquello que llevaba adentro era un ser humano, que simplemente necesitaba tiempo para terminar de desarrollarse y poder salir al mundo. Todos hicimos el mismo camino. ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién merece ese tiempo, gozar de la vida y quién no?

El embarazo adolescente no sucede porque sí. ¿No deberíamos enfocarnos en las causas, en lugar de eliminar las consecuencias? Debemos generar espacios de contención, de ayuda, de acompañamiento psicológico, social, afectivo. Hay dos vidas en juego. Con el afán de querer convertimos en una sociedad supuestamente progresista estamos dejando a muchas mujeres solas. Se les vende como única y primera salida el aborto, rápida y sin consecuencias. En verdad es todo lo contrario. No se dejen engañar, hay mucho por solucionar e implementar antes de hablar de aborto. Luchemos por una adopción más rápida; cuántas familias anhelan criar y amar a esos pequeños. No nos desquitemos con quienes tienen toda una vida por delante. Con quienes ya son y ya tienen el derecho a vivir. Centrémonos en formar mujeres y varones seguros, fuertes, realmente libres. Está en ustedes elegir entre ser testigos de la felicidad de madres, padres, niños y familias enteras, entre empezar a educar y acompañar a los que están más solos o elegir ser cómplices del asesinato de miles de argentinos y que aquellas mujeres a las que se pretendió ayudar sigan estando solas y sufriendo aún más.

María del Rosario Aguerre

Minería sustentable

A propósito del editorial del día 3 de abril "Por una minería sustentable", creo oportuno señalar que, junto con las muy valiosas iniciativas del sector privado (como el programa HMS), lograr una minería sustentable es una de las prioridades del sector público argentino. Autoridades nacionales y provinciales -nucleadas en el Consejo Federal de Minería- impulsamos de forma coordinada políticas públicas dirigidas a lograr que la minería argentina sea un verdadero motor del desarrollo sustentable del país. Una minería ejercida con absoluto respeto por el ambiente; que desarrolle una cadena productiva vigorosa y que trascienda la propia vida de la mina; de forma transparente y abierta frente a la sociedad; generando oportunidades genuinas de empleo y, principalmente, en beneficio de las personas y comunidades involucradas. Esta mirada de sostenibilidad es la que anima tanto al Acuerdo Federal Minero -firmado en julio pasado por el presidente Macri y gobernadores de las principales provincias mineras del país-; al compromiso formalmente asumido por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación de adoptar el Estándar de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) como, finalmente, a la reciente creación, dentro del referido ministerio, de la Subsecretaría de Sustentabilidad Minera.

Juan M. Biset

Subsecretario de Sustentabilidad Minera, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Minería

Agua estancada

Hace ya varias semanas, existe una campaña gubernamental para concientizar sobre el peligro del agua estancada en la propagación de dengue, zika y chikungunya. Se brindan consejos y testimonios desde distintas partes del país para limpiar y evitar el depósito de huevos y cría de mosquitos. Vivo en Balvanera, y desde mi balcón observo una pileta que contiene agua verde desde hace semanas. En marzo llamé al 147, hice la correspondiente denuncia, y se inició un expediente. La pileta sigue igual, con el agua cada vez más verde. El foco de crianza de mosquitos persiste.

Nora Inés Ferreyra

Juicio por haberes

Soy jubilado desde hace varios años. Siempre tuve dudas de si me estaban liquidando bien mis haberes después de haber aportado a varias cajas. Recurrí a un estudio jurídico que inició un juicio. Unos cuatro años después la Anses me manifiesta que lo había ganado, me liquida parte del retroactivo y apela el juicio. Tengo casi 83 años, fui operado de cáncer de estómago y tuve dos ACV, de los cuales me recuperé. No pretendo ninguna reparación histórica, solamente lo que me corresponde por ley. ¿Será que la Anses está esperando que me llegue la carroza y hacer borrón y cuenta nueva?

Renato Fazio

En la Red

Facebook

Lo que más piden las empresas son las carreras que menos estudian los jóvenes

"Me recibí de ingeniera en alimentos hace casi un año. Vivo en Sáenz Peña, Chaco, todavía no consigo trabajo. Currículum vitae por todos lados y nada. Y supuestamente era unas de las carreras del futuro"

María Inés Pila

"Todo verso, te hacen creer que se necesita y después te piden experiencia. ¿Qué experiencia puede tener alguien que recién termina de estudiar? Se tiene que hacer"

Mónica Beatriz Leiva

