José Luis Gioja: "Esto es una afrenta a la democracia; vamos a apelar"

José Luis Gioja:"hay una mano negra del gobierno que actúa" 7:06

10 de abril de 2018 • 21:18

Cuando el sindicalista Luis Barrionuevo llegó esta tarde a la sede del Partido Justicialista nacional para notificar su designación judicial como interventor del partido, dijo que tomó el control pero que no pudo entrar a la oficina porque José Luis Gioja (actual titular) se encerró en ella. Al final se supo que la afirmación del sindicalista era falsa: el diputado nacional por San Juan y presidente del PJ sí lo recibió, pero se negó a reconocerle autoridad y tampoco quiso cederle el control de la sede partidaria.

Alrededor de las 21 Gioja intentó salir de la sede para hablar con la prensa. Fue entonces cuando se produjeron disturbios entre la policía y la prensa y militantes del PJ presentes. "Primero que nada lamentamos lo que está pasando, no lo creamos nosotros. En vez de estar discutiendo por los problemas del país lamentamos que estén los policías acá reprimiendo y no nos dejen hablar con ustedes. Es lamentable que esto pase, no estamos atrincherados", remarcó Gioja. "Estamos trabajando dentro del partido y cuando terminemos de trabajar vamos a volver mañana. Tranquilos. Me da mucha pena lo que está pasando. Ratificamos lo que dijo el compañero Nardini hace un rato. Indudablemente el estado de derecho..", dijo, y no pudo termina la frase porque se volvieron a producir empujones y gritos. Estaba rodeado de compañeros y con policías con escudos delante suyo.

Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

"Les pido disculpas. Sabemos que están cumpliendo su tarea y tampoco le echamos la culpa a ellos [por los policías]. Creo que ellos son mandados e indudablemente aquí hay una metida de cola. Nosotros decimos que abiertamente es en este divide y reinarás que están pasando estas cosas", añadió minutos después. El diputado nacional por San Juan explicó que mañana a primera hora apelarán la decisión que designa a Barrionuevo como interventor del partido.

"Nosotros vamos a armar la reunión de mañana que va a ser en paz y sin ningún tipo de problema y nos vamos a retirar en media hora o una hora. Espero que no nos jodan (sic) y nos dejen salir en paz. Cuando terminemos de trabajar nos vamos a ir. Vamos a presentar la apelación mañana a las 7.30 de la mañana cuando abre el juzgado porque esta mañana fuimos a entregar la apelación 13.27 más o menos con la abogada y no nos la recibieron porque el juzgado cierra 13.30. No nos permitieron. Vamos a ver qué es lo que sucede y a acatar lo que diga la Justicia". Más tarde afirmó que si el tribunal de alzada ratifica la designación del sindicalista como interventor del PJ entregarán la sede. "Si en la alzada se ratifica lo de ese señor [por Barrionuevo] obviamente que le vamos a entregar la sede".

Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Gioja contó que por la tarde recibió el llamado de casi todos los gobernadores del justicialismo del país así como de partidos políticos de Latinoamérica y del presidente del partido socialista argentino.

Antes de volver a entrar a la sede, dijo: "Indudablemente esto es una afrenta a la democracia. Tener que hablar con policías adelante, no poder salir, es una bofetada a la libertad de prensa que debe ser un pilar de la democracia en la argentina y como ustedes están viendo no lo es". Y respondió que no recibió un llamado de la expresidenta Cristina Kirchner .

Pasadas las 21.30 finalmente dejó el lugar tras decir que mañana por la mañana avisarán dónde se reunirán nuevamente. Comenzaba a cobrar relevancia la idea de un desalojo y el dirigente optó por irse del lugar para evitar que la fuerza pública ingrese al PJ. En diálogo con Terapia de noticias, por LN+, Gioja negó que la intervención judicial se trate de una cuestión meramente jurídica y acusó que la situación es de índole política.

"Yo quiero la unidad del justicialismo y para conseguir eso tengo que ser muy prudente, hay que trabajar muchísimo. Si me pongo a hacer acusaciones hoy no voy a lograr absolutamente nada", apuntó.

Ante la consulta de qué es lo que la jueza Servini de Cubría quiere marcarle al PJ con el fallo, el dirigente respondió: "Haber perdido la elección de 2015. En los considerandos dice que como hemos perdido elecciones en el justicialismo hay crisis y hay que intervenirlo. Vaya, lo venimos diciendo desde siempre, si hay un partido que no aguanta perder una elección es el justicialismo".

Luego, opinó: "Estoy seguro de que esta política del divide y reinarás del oficialismo y de la campaña publicitaria que maneja [Jaime] Durán Barba tiene que ver con esto". De esa manera recalcó que "una mano negra" del Gobierno tiene que ver con lo acontecido.