Siria se prepara para una represaliade Occidente por el ataque químico

Columnas de humo asoman por encima de los edificios en el bastión rebelde de Ghouta Oriental Fuente: LA NACION

Tanto el régimen de Al-Assad como Rusia, su aliado, negaron haber utilizado esas armas

11 de abril de 2018

BEIRUT.- El régimen sirio puso ayer sus cuarteles militares en estado de alerta, trasladó sus aviones a la base aérea rusa de Latakia y activó el sistema de defensa antimisilístico alrededor del palacio presidencial en Damasco, ante la posibilidad de acciones de represalia de Occidente por el presunto ataque químico efectuado el sábado en el este de la capital.

Tanto el presidente norteamericano, Donald Trump, como su aliado francés Emmanuel Macron y la británica Theresa May advirtieron que preparan una pronta respuesta contra el régimen sirio de Bashar al-Assad. Los posibles objetivos se concentran en la parte occidental del país, sólidamente en manos de las tropas gubernamentales, así como de Rusia e Irán.

Moscú, que niega que haya habido un ataque con armas químicas y que considera esa versión solo un "pretexto" de Estados Unidos para reforzar sus bombardeos en Siria, multiplicó las declaraciones de apoyo a su aliado y los llamados a realizar una investigación "imparcial".

En esa misma dirección, el gobierno sirio invitó ayer formalmente a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) a investigar sobre el terreno el supuesto ataque químico.

La invitación, enviada a través del representante sirio en la OPAQ, llegó horas antes de una reunión del Consejo de Seguridad solicitada por Estados Unidos para intentar votar una resolución que pida investigar el ataque del sábado pasado en la localidad de Duma.

Pero la resolución de la ONU fue vetada por Rusia. Este fue el veto número 12 de Moscú en la ONU para bloquear una resolución sobre Siria desde el inicio de la guerra en 2011.

Fueron dos agrupaciones opositoras sirias las que denunciaron que por lo menos 42 personas murieron el sábado en Duma, luego de haber manifestado síntomas relacionados con un envenenamiento por la exposición a sustancias tóxicas.

Ninguna otra organización confirmó que se tratara de un bombardeo con armamento químico. Pero tanto Damasco como Moscú negaron sistemáticamente en el pasado otros ataques con ese tipo de armas.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización cercana a la oposición siria con sede en Londres, por lo menos 21 personas murieron ese día por asfixia, pero fue como resultado del "derrumbe de los edificios" en los que se encontraban.

Situada en las afueras de Damasco, Duma es la única localidad de Ghouta Oriental que sigue bajo control de una milicia islamista opositora. Luego del ataque del sábado, el gobierno logró sellar un nuevo acuerdo con los rebeldes para forzar una evacuación y recuperar el control de la zona.

Desde la agencia oficial de noticias siria, SANA, una fuente de la cancillería local aseguró que su país proporcionará "toda la ayuda necesaria con el fin de que la misión de la OPAQ lleve a cabo su operación y desarrolle su trabajo de forma totalmente transparente y sobre pruebas concretas y creíbles".

La OPAQ anunció ayer que había estado siguiendo de cerca el ataque y que había hecho un análisis preliminar de las informaciones sobre la supuesta utilización de armas químicas en Duma.

En Ginebra, varias agencias de la ONU, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de Coordinación Humanitaria (OCHA), dijeron que hasta el momento no habían podido verificar las informaciones sobre el presunto bombardeo químico por la falta de acceso.

Israel advirtió a irán

Israel no aceptará que Irán se establezca en Siria, afirmó ayer el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, después de los ataques contra una base militar en ese país atribuidos al Estado judío. "No vamos a permitir un arraigo iraní en Siria, independientemente del precio que se tenga que pagar, no tenemos otra opción", dijo Lieberman en una conferencia de prensa, en la que no hizo referencia al bombardeo de la base siria en que murieron varios iraníes.

Agencias AFP y ANSA