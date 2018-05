Vandenbroele reiteró sus cargos contra Boudou

Declaró en el juicio oral e involucró a Brito en la compra de Ciccone Fuente: Archivo

11 de abril de 2018

El arrepentido Alejandro Vandenbroele afirmó que el titular del Banco Macro, Jorge Brito, financió la compra de la ex Ciccone Calcográfica, en lo que definió como "un negocio terrible económico" e indicó que participaron, además, el exvicepresidente Amado Boudou y su socio José María Núñez Carmona.

Al prestar declaración indagatoria en el juicio del caso Ciccone, por primera vez desde que se convirtió en un imputado protegido, Vandenbroele aludió al rol del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y hasta dijo que habló por teléfono con relación al tema con el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli.

"No tengo dudas de que había un negocio terrible económico entre los Brito y Boudou y Núñez Carmona", sostuvo Vandenbroele, quien, no obstante, dijo desconocer detalles, en una declaración ante el Tribunal Oral Federal N° 4. "Jorge Brito -padre e hijo- tenían relación con Boudou y Núñez Carmona; entre ellos cuatro se define el ingreso del Grupo Macro en el tema Ciccone", agregó. Refirió, además, que Núñez Carmona le dijo que "el dueño de Ciccone iba a ser Jorge Brito", pero no podía aparecer en la sociedad por los acreedores de la ex Ciccone.