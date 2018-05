Juan Rosell: "La pelea que tiene que dar el gobierno de Macri es ubicar a este país como el centro estratégico de la región"

Para el titular de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la Argentina volvió a la normalidad; dice que la inflación es el tema por resolver Fuente: Archivo

Diego Cabot SEGUIR 11 de abril de 2018

Fue el presidente Macri el que habló de inflación por primera vez en la reunión bilateral entre la Argentina y España. Dijo que recién estará en un dígito sobre fines del año próximo.

Pero fue el presidente de la poderosa Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, el que lo retomó un rato después.

"Vemos que las cosas han cambiado. Los empresarios somos de tomar riesgos, pero amamos la normalidad, y eso ha regresado a la Argentina. Vemos que se están haciendo grandes reformas, de esas que duelen, pero curan. Se está abriendo el financiamiento internacional. Pero vemos un problema, nos preocupa la inflación. Juntamente con la inflación vienen las altas tasas de interés y eso encarece la inversión. Esperemos que eso se calme. Y si vemos las medidas que se han tomado, creemos que se calmará", dijo en diálogo con LA NACION.

Rosell es catalán y miembro de una familia poderosa en el mundo del rubro plástico. El inicio se remonta a su padre, Joan Rosell Codinachs, que tras vender Juguetes Congost a Mattel en 1998 creó Congost Plastic. Ahora se dedica a la producción de productos industriales plásticos tales como pallets o contenedores.

Alguna vez la familia fue accionista de Scalextric. Desde allí llegó a la CEOE.

-La relación bilateral sufrió un cambio después de la estatización de YPF. ¿Cree que está superada esa crisis?

-Mire, se lo voy a contestar con un ejemplo. Esto es como pasa en una familia: las cosas malas se olvidan y solo quedan y permanecen los buenos recuerdos. Ya está, ya pasó. Le digo más... no queremos ni acordarnos.

-¿Cambió algo desde hace un año, cuando el presidente Macri viajó a Madrid?

-Cuando el presidente Macri fue a España detalló precisamente lo que iban a hacer. Y ahora vinimos y pudimos comprobar que hizo las cosas que prometió, pero lo mejor de todo es que las va a seguir haciendo.

-En los 90, la inversión española en el país fue muy grande y vinieron las grandes empresas. ¿Cree que se abre un proceso similar?

-Creo que ese es el gran cambio que viene. Antes vinieron solo los portaaviones de España y ahora hay muchas empresas más chicas, pymes, que son la mayoría, que quieren venir. Hay una multitud de empresas que van a llegar, además de las grandes que se han quedado y que intensificarán sus inversiones. Para estas compañías, la Argentina será el centro estratégico de sus inversiones en América Latina. Esa es la pelea que tiene que dar el gobierno de Macri: tiene que ubicar a este país como centro estratégico de la región.

-Pero España aún tiene sus problemas, ¿igual cree que vendrán las compañías a la Argentina?

-Estoy en reuniones todo el tiempo, he visto y he oído. Le puedo asegurar que hay mucho interés. En España hay 1,2 millones de empresas, 5000 con más de 250 trabajadores. Nuestros países vienen de crisis económicas. España tuvo una enorme pérdida de trabajo. Pero hemos remontado y creado dos millones de puestos que habíamos perdido.

-Dijo que le preocupa la inflación.

-Sí, es el gran tema a resolver, porque impacta directamente en el precio del dinero y, por esa vía, encarece la inversión. Por eso es primordial resolverlo. Pero cuando repaso todas las medidas que se han tomado y las que se van a tomar, no tengo dudas de que volverá a los carriles normales. Nosotros padecimos mucho tiempo la inflación y solo lo resolvimos cuando entramos al euro.

-Usted, que lo escucha al presidente Rajoy en varios lugares, ¿cómo describiría el apoyo que le ha dado a la Argentina?

-Yo lo escucho a Rajoy en público y en privado. Y en ambos lados dice que la Argentina es el lugar de las oportunidades.

-Es un optimista...

-No crea. De hecho, si me hubieran dicho que esto iba a ocurrir en tan poco tiempo, que iban a estar en marcha las reformas que prometieron en aquel momento, no lo hubiese creído.