Expo Industria del Polo: el deporte quiere reactivarse y tender un puente entre Buenos Aires y el interior

Andrés Laumann (AAP), Damián Belardinelli (Municipalidad de Pilar), Delfín Uranga (vicepresidente de la AAP), Zulma Luna (Municipalidad de Cañuelas) y Mario Guardo (representante del polo de Catamarca), en la presentación en Palermo

Alejandro Panfil SEGUIR 11 de abril de 2018 • 00:53

Mientras se aguarda en el mundo hípico con expectativa por Festival Caballo Argentino, la reunión con la que los deportes ecuestres pretenden congregar 100.000 personas en el feriado del martes 1 de mayo entre el Campo Argentino de Polo y el Hipódromo de Palermo, el polo da pasos hacia una recuperación de la actividad en un contexto difícil.

Este sábado celebrará su primera Expo Industria del Polo, con la que se propone reunir a Buenos Aires y al interior, dos actores desencontrados en los últimos años según la visión de Eduardo Novillo Astrada (h.), el presidente de la Asociación Argentina de Polo (AAP). Participarán unas 50 empresas con sus productos y servicios y habrá charlas de marketing para clubes y de instrumentación de compras conjuntas, convenios y financiamiento. Todo, en el predio de Pilar de la AAP.

La iniciativa partió del propio interior del país. Lo contó Novillo Astrada, en la presentación que tuvo lugar en Palermo. "Es una idea que acercó Andrés Laumann desde Santa Fe. Le dijimos «está buenísimo, hacelo», y lo hizo. Esperemos que vengan todos los que están vinculados con el polo: los clubes, los jugadores, los medios y las empresas", contó el presidente. Que agregó: "Es inédito lo que va a suceder este fin de semana. Queremos desde la Asociación dar un espacio al interior para que tenga la oportunidad de intercambiar inquietudes, problemáticas e ideas. Estamos abriendo una puerta que intentaremos replicar en todo el interior".

Laumann, el de la idea, encabeza la subcomisión de gestión y compras integradas de la AAP. Y detalló por qué desarrolló este plan: "Hicimos una encuesta en 120 clubes del interior y el 80% nos dijo que en 10 años no había tenido contacto con la Asociación. Eso me tocó y fue el inicio. Procuramos unir a todo el espectro nacional y que haya polo todo el año y en todo el país. En la Argentina hay 150 equipos en Buenos Aires y 150 en el interior. Tenemos que apoyarnos y poner en condiciones las canchas, posicionar a las marcas y fortalecer el producto polo argentino". El dirigente santafesino conoce la situación de este deporte en las provincias, y anhela cambiarla. "El interior tiene muchos problemas de estructuras que no tiene Buenos Aires, porque acá se juega mucho polo. Lo que queremos es apoyarnos y conocer ese know how que tienen acá, en Buenos Aires. La idea es que se profesionalice el polo en el interior. Esto es para él", mencionó Laumann.

El lanzamiento tuvo representantes de Pilar y Cañuelas, las dos zonas más fuertes en este deporte en el país. En la primera, que abarca también General Rodríguez, donde están varios de los clubes más importantes del alto handicap, se desarrollará la Expo Industria del Polo, y en la segunda, que está en expansión deportiva, se ubican otras entidades grandes. Ambas coincidieron en trabajar juntas para desarrollar el producto polo y mejorar la comunicación.

Por el lado de Pilar, Damián Belardinelli rescató: "Queremos que el polo como industria piense en comunicar. En la Municipalidad de Pilar nos parece fundamental que crezca cualquier industria, porque alrededor de estas industrias están, por ejemplo, el kiosco al que los petiseros van a comprar, y todo se transforma en más desarrollo económico. Tenemos mucha desigualdad en el municipio y debemos trabajar duramente para combatir contra eso". Y por el lado de Cañuelas, Zulma Luna manifestó la voluntad del municipio de seguir colaborando para un crecimiento que se ha dado con mucha fuerza en el lugar. "Cañuelas ha tenido un gran desarrollo en el polo gracias a Adolfo Cambiaso y a La Natividad, por eso han llegado inversores y clubes nuevos. Todo genera puestos de trabajo y recursos para el distrito. Por eso es una decisión de las autoridades seguir apoyando a este deporte".