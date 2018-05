El exigente entrenamiento de Brie Larson para ser la Capitana Marvel

Brie Larson en la piel de la Capitana Marvel, será la primera heroína de esa productora en tener su propia película.

11 de abril de 2018 • 01:09

Los estudios Marvel no solo son famosos por sus películas, sino también por poner a entrenar exhaustivamente a las estrellas que deben personificar a un super héroe o heroína de ese universo. Chris Pratt o Paul Rudd fueron dos grandes ejemplos de actores que antes de llegar a Marvel, no eran demasiado habitúes de gimnasios, pero que a la hora de encarnar a dos héroes de la casa, no tuvieron más remedio que someterse a una intensiva serie de ejercicios. Y a esa lista se suma ahora Brie Larson , la actriz que dará vida a la Capitana Marvel.

335/350/400 byeeeeeee Una publicación compartida de Brie (@brielarson) el 8 Abr, 2018 a las 11:00 PDT

En su cuenta oficial de Instagram, Larson publicó una serie de videos en los que realiza todo tipo de ejercicios. Desde flexiones con cadenas hasta empujes de cadera, Brie no duda en levantar pesos que, según ella misma escribió, oscilan entre los 150 a los 180 kilos. La actriz desde hace varios meses se encuentra sumergida en esas rutinas y su objetivo es disponer de la fuerza y habilidad necesaria para realizar las escenas de acción que tendrá en su película.

En Capitana Marvel, Larson interpretará a la heroína del film, una aviadora militar que, dueña también de un enorme poder, tendrá que intervenir en una gigantesca guerra entre dos razas alienígenas. El film transcurrirá en los noventa, y debido a eso reaparecerán en escena Nick Fury (Samuel Jackson) y el agente Coulson (Clark Gregg). Si bien se espera que el debut de la Capitana Marvel sea en su propia película, algunos rumores señalan que Larson podría ser una de las grandes invitadas sorpresa de Los vengadores: Infinity War.

Capitana Marvel se estrenará en Argentina el 7 de marzo de 2019