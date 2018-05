Carlitos Balá, sobre su operación: "Estoy muy bien"

Carlitos Balá fue intervenido en el Otamendi Fuente: Archivo

11 de abril de 2018 • 10:22

A los 92 años Carlitos Balá tuvo que ser intervenido en el Sanatorio Otamendi, semanas atrás, a raíz de un carcinoma. Pero el artista se tomó la situación con mucha tranquilidad y, tras atender su salud, decidió dar un mensaje en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus fans.

"Eaapepé, ¿saben quién les habla? Carlitos Balá, un servicial que está vivo y que les va a preguntar algo que nunca les preguntó: ¿Qué gusto tiene la sal? (...) Llamaba para saludarlos, agradecerles los llamados, la preocupación. (...) Estoy muy bien... por ahora, vivo en Recoleta del lado de afuera. Nací en Chacarita así que estoy muy cerca", comenzó diciendo Balá en una transmisión en vivo, que realizó en su cuenta de Facebook y que luego posteó para demostrar que se encuentra fuera de peligro.

Carlitos Balá envió un mensaje tras su operación - Fuente: Facebook 2:51

Video

"Los que me ven no se asusten, me tengo que afeitar (...). Me operaron, estoy muy bien", agregó Balá que durante el video, el que se lo puede ver de muy buen humor y agradecido por los mensajes de apoyo y preocupación.

Para finalizar su mensaje, agregó: "Ustedes me dan ánimo para seguir viviendo, ustedes son gente maravillosa que se ocupan de todo. Muchas gracias por ocuparse de mi salud, gracias de todo corazón".