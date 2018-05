Vidal: "Hay jueces y fiscales que llegaron por política y no por mérito"

María Eugenia Vidal ddio una conferencia junto a familiares de víctimas de la violencia Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

LA PLATA.- "Desde hace años no son elegidos los jueces y fiscal que tienen más mérito sino los que tiene mas vínculos con política y poder judicial. Eso queremos cambiar", dijo categórica la gobernadora María Eugenia Vidal al anunciar hoy una amplia reforma al sistema de justicia que busca transparentar ese servicio.

Propone modificar la ley de jury, la selección de jueces y cambios en el Código Procesal Penal. "Hace dos años asumimos compromiso de cambiar. Cambiar las reglas de juego de la política, lo que esta mal dentro de la policía bonaerense, del servicio penitenciario, las mafias. No podemos mirar para otro lado cuando en la justicia aun pasan cosas injustas, cuando todavía hay jueces y fiscales que llegaron por política y no por mérito propio. No podemos mirar para otro lado", arremetió. "Por eso anuncie segunda etapa reforma judicial, que nos interesa la Legislatura sancione" dijo esta mañana la Jefa del estado provincial.

La primera y la segunda reforma se centran en como se elige un juez y un fiscal y como se define que deje de formar parte de su función. "Si esos jueces y fiscales no actuán de acuerdo a la ley no se van no hay justicia posible", dijo Vidal.

"Desde hace años no son elegidos los que tienen más mérito sino los que tiene mas vínculos con politica y poder judicial. Eso queremos cambiar. Queremos que se presenten a examen oral. Y firmado. Y que aquellos que accedan a la vacante sean los que les fue mejor en la elección. Hacer esos examenes dos veces por años. Por especialización. En trata, en narcotráfico. Queremos un proceso transparente. También queremos proceso distinto para el enjuiciamiento. No es justo su jury lleve años. Si es culpable la siga durante años. Tienen que tener plazos", expresó.

La tercera ley que propone el poder ejecutivo es un mapa judicial: datos de cuantas causas se reciben por semana, cuanto tiempo tardan. Hay juzgados con 2 causas y otros 48. Juzgados con 12.000 causas por año y otras con la mitad. "Cuando tenemos que nombrar un juez debemos ver donde tenemos más causas" dijo Vidal.

Finalmente propuso dos leyes de reforma al código procesal penal y código laboral.

La reforma principal es que el código procesal penal contemple la voz de las víctimas, según admitió el Poder Ejecutivo. La idea es que cuanto un juez tenga que decidir sobre una excarcelación tenga que escuchar a la víctima.

"La buena noticia es una reforma en conjunto de la Corte Suprema de Justicia, con la Procuración y con el Colegio de Magistrados. Llega con mucho diálogo y mucho trabajo atras. Esperemos que le den rápido tratamiento y sanción. Si la legislatura tiene vocación de estos proyectos les pido que se pongan en discusión estas leyes cuanto antes" reclamó.

Avances

Desde diciembre 2015 hubo avances, aseguró la Jefa de Estado. "El primer cambio es asistir a las víctimas de delitos graves. Acompañar al día siguiente. Esos equipos hoy trabajan en el club independiente con los chicos y sus familias. Victimas no estan solas" dijo Vidal.

También avanzamos "porque en 2 años en la provincia hay 28 jueves involucrados por complicidad delitos gravisimos como narcotráfico que hoy no forman parte del poder judicial", informó.

Empezamos a tener un funcionamiento distinto del Consejo de la Magistratura. "Nos queda mucho por hacer para tener una justicia despolitizada, transparente" concluyó.