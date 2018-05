Bafici 2018: lo mejor de la programación, día por día

Ta peau si lisse, film canadiense que retrata el mundo de los fisicoculturistas: el domingo, a las 22.30, en el Village Caballito 8

Diego Batlle SEGUIR 11 de abril de 2018 • 18:00

Una programación de casi 400 títulos (107 de ellos en estreno mundial o internacional) que se presenta en 36 sedes de toda la Ciudad de Buenos Aires con entradas accesibles (las más caras están a 55 pesos) y muchas actividades gratuitas. Entre esa fascinante y siempre diversa oferta del Bafici elegimos un recorrido para cada uno de los once días de un festival en el que conviven lo nuevo y lo clásico, lo experimental y las propuestas ligadas a los géneros tradicionales.

Jueves 12

A las 15 (gratis) en la Usina del Arte: Workshop a cargo del actor escocés Ewen Bremner ( Trainspotting, Julien Donkey-Boy, Mujer Maravilla, Snowpiercer). Con inscripción previa en info@bafici.gob.ar

A las 17 en el Gaumont: Le Lion est mort ce soir. Cine dentro del cine con el realizador japonés Nobuhiro Suwa dirigiendo al mítico actor francés Jean-Pierre Léaud.

A las 22.50 en el Arte Multiplex Belgrano 3: Jeune femme, de Léonor Serraille, ganadora de la Cámara de Oro a la mejor ópera prima del Festival de Cannes con esta íntima exploración de las desventuras afectivas de una excéntrica joven en Montparnasse.

Trailer Disobedience - Fuente: YouTube 2:58

Video

Viernes 13

A las 14 en el Villa Recoleta 4: Long Farewells, de Kira Muratova. Esta directora, muy contestataria y censurada es uno de los secretos mejor guardados del cine soviético. A las 16.30, en la misma sala, dan Getting to Know the Big Wide World. Cinefilia en continuado.

A las 17.30 en el Village Caballito 7: Disobedience, nuevo trabajo del chileno Sebastián Lelio (ganador del Oscar por Una mujer fantástica) con Rachel McAdams y Rachel Weisz inmersas en un amor lésbico en el seno de la comunidad judía ortodoxa de Londres.

A las 20 en Plaza Francia (gratis): E.T., el extraterrestre, clásico de clásicos de Steven Spielberg en una cita imperdible para toda la familia.

Sábado 14

A las 14 en la Usina del Arte (gratis). Charla con el siempre provocador y muy divertido director y escritor estadounidense John Waters . Habrá otro encuentro con él el domingo, a las 18.30, en el Village Recoleta 8.

A las 16.15 y 18.45 en el Gaumont: Trainspotting y Trainspotting 2: La vida en el abismo, ambas de Danny Boyle y con presentación de Ewen "Spud" Bremner. El doblete se repetirá el domingo, a las 17.15 y 20.10, en la misma sala. Cine de culto en su máxima expresión.

Domingo 15

A las 14.10 en el Village Caballito 7: The Waldheim Waltz. Ruth Beckermann ganó el premio a mejor documental en la reciente Berlinale por esta historia sobre el pasado nazi de uno de los políticos más influyente de la historia de Austria (y Europa): Kurt Waldheim.

A las 17 en el Village Caballito 8: Pororoca (La desaparición). Un padre pierde a su hija en un parque y a partir de ese hecho se genera un drama de alcances devastadores. Otra joya del nuevo cine rumano dirigida por Constantin Popescu.

A las 22.30 en el Village Caballito 8: Ta peau si lisse. El canadiense Denis Coté se acerca con respeto y fascinación a la intimidad de los físicoculturistas.

Trailer de Transit - Fuente: YouTube 1:46

Video

Lunes 16

A las 17 en el Village Recoleta 6: Transit, nueva audacia visual y narrativa del alemán Christian Petzold, quien cuenta aventuras propias de la Segunda Guerra Mundial, pero ambientadas... en la Marsella actual.

A las 20 en Plaza Francia (gratis): The Green Fog. Evan Johnson, Galen Johnson, Guy Maddin utilizan fragmentos de viejas películas y series rodadas en San Francisco para concretar un curioso homenaje a Vértigo, el clásico de Alfred Hitchcock.

A las 22.45 en el Gaumont: doble programa con un cortometraje del maestro italiano Marco Bellocchio ( Per una rosa) y un largo de Abel Ferrara ( Alive in France, sobre las experiencias con su banda durante una gira por Francia).

Martes 17

A las 17.30 en el Village Recoleta 6: Milla. La francesa Valerie Massadian describe las desventuras de dos adolescentes en fuga y, en particular, las experiencias íntimas de la chica (embarazada y luego madre soltera).

A las 21 en el Village Recoleta 2: An Elephant Sitting Still. Primera y última película del director chino Hu Bo, quien se suicidó poco después de concluirla. Durante casi cuatro horas, expone las historias de varios personajes en crisis que intentan tomar un tren.

A las 23 en el Village Recoleta 7: Dry Martina. El talentoso director chileno Che Sandoval filmó entre Buenos Aires y Santiago las crudas experiencias afectivas (y sexuales) de una cantante argentina interpretada por Antonella Costa.

Trailer "El desprecio" - Fuente: YouTube 2:28

Video

Miércoles 18

A las 11.40 en el Village Recoleta 6: Grass, otra joyita con charlas de intelectuales sobre sobre amor, cine y muerte ambientadas en un recóndito café de Seúl con el sello inconfundible del director coreano Hong Sang-soo.

A las 21.20 en el Village Recoleta: Cori McKenna narra en Bruk Out! A Dancehall Queen las historias de vida de seis jóvenes de diferentes países que se preparan en Jamaica para bailar en la final del dancehall, una muy audaz danza surgida en esa isla.

A las 23 en el Village Recoleta 5: La película infinita. Leandro Listorti bucea entre proyectos y apela a fragmentos de films argentinos inconclusos para construir una suerte de historia paralela del cine nacional.

Jueves 19

A las 18.30 en el Village Recoleta 7 (gratis). Masterclass del notable director francés Philippe Garrel, eje de una de las retrospectivas de esta edición.

A las 21 en el Village Recoleta 7: Teatro de guerra, primer largometraje de la artista experimental Lola Arias s obre los recuerdos y las interacciones actuales entre veteranos del conflicto de Malvinas, tanto argentinos como ingleses.

A las 22.40 en el Arte Multiplex Belgrano 3: Happy End. Otra despiadada mirada de Michael Haneke a una familia disfuncional de la alta burguesía en la que actúan, entre otros, Isabelle Huppert , Jean-Louis Trintignant y Mathieu Kassovitz.

Viernes 20

A las 14 en el Village Recoleta 2: Viaje a los pueblos fumigados. Nuevo documental de denuncia de Pino Solanas en el que expone con contundencia las consecuencias en la salud y el medio ambiente del uso sin control de agrotóxicos.

A las 19 en Parque Centenario (gratis): El monstruo de la laguna negra. Jack Arnold dirigió en 1954 un clásico del cine de monstruos (que influyó claramente a La forma del agua , de Guillermo del Toro) con la historia de una expedición científica en las profundidades del Amazonas.

A las 20.50 en el Village Recoleta 4: Robar a Rodin. Cristóbal Valenzuela reconstruye la increíble historia del joven ladrón que en 2005 se llevó una escultura de Auguste Rodin del Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile.

Sábado 21

A las 12.30 en el Village Recoleta 1: El camino de los sueños (Mulholland Dr.). A 16 años de su estreno es bueno reencontrarse con este enigmático y embriagador thriller noir y erótico de David Lynch con Naomi Watts y Laura Harring.

A las 16.30 en Plaza Francia (gratis): Roller Dreams, de Kate Hickey, sobre el fenómeno del roller dancing en la zona de Venice Beach de Los Angeles, desde fines de los años '70 hasta que esa comunidad mayoritariamente afroamericana fue decayendo a principios de los '90 producto del hostigamiento y la represión policial.

A las 23.10 en el Village Recoleta 5: El desprecio. Jean-Luc Godard y Alberto Moravia. Brigitte Bardot, Michel Piccoli y Jack Palance. Conflictos entre el arte, el amor y los negocios. Un clásico de 1963 en copia restaurada.

Trailer The Breadwinner - Fuente: YouTube 1:56

Video

Domingo 22

A las 14.30 en Plaza Francia (gratis): El bueno, el malo y el feo, de Sergio Leone. Obra cumbre del spaghetti western sobre tres mercenarios que luchan por hallar un boti´n enterrado en un cementerio. Se presenta en su versión extendida de 179 minutos.

A las 20 en Plaza Francia (gratis). The Breadwinner, de Nora Twomey (invitada de este año). Animación irlandesa nominada al Oscar sobre una niña afgana de once años asediada por el régimen talibán que sale a buscar a su padre para poder así reunir a su familia.

A las 22.45 en el Village Recoleta 6: Muppet Guys Talking, de Frank Oz. Este documental junta a cinco intérpretes originales de los Muppets, quienes comparten sus experiencias personales durante el proceso creativo y el impacto que Jim Henson tuvo en su trabajo y sus vidas.