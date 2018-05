Por qué Mark Zuckerberg usó un almohadón al hablar frente al Senado de EE.UU.

Mark Zuckerberg declaró el martes ante el Senado de los EE.UU.; hoy lo hará frente a los diputados Fuente: AP

11 de abril de 2018 • 12:51

Mark Zuckerberg compareció ayer frente a las Comisiones de Comercio y Judiciales del Senado de los Estados Unidos, para dar explicaciones sobre el escándalo que involucra a Facebook, Cambridge Analytica y el uso de datos de sus usuarios para mostrarles propaganda .

El hecho reportó múltiples fotos memorables, incluyendo dos que ya son icónicas: la primera, Zuckerberg frente a una muralla de fotógrafos, que muchos leyeron como el ejemplo perfecto para graficar la relación de Facebook con la privacidad de sus usuarios.

Zuckerberg fotografiado por la prensa antes de comenzar su testimonio frente al Senado estadounidense Fuente: Reuters

La otra, Zuckerberg sentado frente a los senadores, solo, con su escritorio, su micrófono, su vaso de agua, sentado en su silla, sobre... un discreto almohadón.

El almohadón sobre el que se sentó Mark Zuckerberg en el Senado de los EE.UU. Fuente: AP

¿Era en previsión de su comodidad? Después de todo, fueron cinco horas de testimonio. Un vocero de Facebook explicó que siempre está el almohadón en la silla, y que el Congreso se encarga de eso.

Para muchos analistas la razón, no obstante, podría ser otra: Zuckerberg mide 1,70 mts, y su equipo de asesores quería que, ante la prensa, apareciera con la mayor parte del torso por encima de la altura de la mesa, y no hundido en una silla.

En el segundo día de testimonio, no obstante, no usó almohadón. La silla en la que está sentado, no obstante, es más alta.

Mark Zuckerberg en el segundo día de testimonios en el Congreso estadounidense, esta vez sin almohadón Fuente: AFP

Una cuestión de perspectiva

En Lifehacker tienen un análisis de otros trucos que han usado en el equipo de Facebook para jugar con la perspectiva en las fotos y hacer que Zuckerberg parezca más alto de lo que es.

Cualquiera sea la razón, se transformó, como el particular cuidado que tuvo para tomar agua de un vaso durante su declaración, en carne de memes en Internet.