Viejas Locas: marchas y contramarchas con la devolución del dinero de las entradas

11 de abril de 2018 • 15:58

Lucas Salinas, el productor del frustrado show de Viejas Locas, le dijo al diario la Gaceta de Tucumán que es imposible devolver las entradas y responzabilizó al cantante Pity Alvarez porque no subió a cantar. "Lo que la gente pide y le corresponde es imposible hacer. No va a haber devolución de las entradas, es algo matemático porque estoy pagando las cosas que le correspondían pagar a Pity Álvarez . Sinceramente no sé qué decirle al público, pero yo hice todo para que el show se haga. No soy un garca ni desaparecí". En esa entrevista el productor también aclaró que los tickets comprados a través del portal Norte Ticket serán devueltos. "Las entradas que se compraron en La Rockería no se pueden devolver; las de NorteTicket.com sí, porque son sólo unas 100 y no rindieron cuentas aún".

El show del regreso frustrado tuvo una inversión de seis millones de pesos. En total asistieron al concierto unas siete mil personas. La seguridad contratada por Salinas, según admite en la nota, fueron unas 150 personas. Sin embargo, en la nota con el medio tucumano el productor admite que el predio no estaba habilitado para el concierto y lo quiso hacer igual. "La clausura era sobre un saloncito a 50 metros del escenario que no pensábamos usar. Durante dos semanas mis empleados fueron a tratar de levantar la prohibición, poniendo la plata que sea, y no pudieron. En el Tribunal Municipal de Faltas me decían que el expediente no estaba allí y la gente de Argentinos del Norte me decía que se podía hacer el show y que todo estaba bien, pero nadie me daba muchas respuestas. Vengo organizando shows desde que salí de la secundaria, hace 12 años, y en la Municipalidad dije que todo se iba a hacer igual".

Pity, en otros tiempos, cuando todavía estaba con su anterior banda Intoxicados Fuente: Archivo

También aclaró que no había ningún contrato con el artista. Todo fue de palabra. Salinas, organizador y coproductor del show junto a Pity Alvarez dice que hizo todo lo posible hasta último momento para que el concierto se realizara. Vino a Buenos Aires para buscar a Pity y llevarlo en un vuelo privado que le costó 12 mil dólares. El músico estaba en el estadio según su cronología a las 4.10 y no quiso tocar por estar disconforme con el arreglo de su cachet. "Me siento en paz. Para mí este show fue un éxito en cuanto a mi organización, llevé a cabo lo que dije que iba a hacer, era imponente y hermoso verlo, pero no se lo pudo disfrutar porque el artista decidió que la gente no lo disfrute. La gente vio que Pity estaba ahí y sabe quién se burló. Sólo le importa él y ya no sé si es de mala gente o de que está desequilibrado. Hice todo lo que pude por respeto a la gente, lo contrario de Pity".

Hasta el momento no hay ninguna denuncia formal contras los organizadores del frustrado concierto del sábado, aunque la fiscal Adriana Giannoni iniciará una investigación de oficio para determinar las responsabilidades que le caben a cada uno de los protagonistas del escándalo. La fiscal podría iniciar acciones por estafa contra el productor y contra la banda si es que alguien se presenta a denunciar que no le han devuelto el dinero de las entradas.