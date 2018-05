Mariano Rajoy: "España y la Argentina, aunque quisieran, no podrían estar nunca alejadas"

El presidente de España dio una conferencia de prensa en el hotel Alvear; Mauricio Macri lo escuchó en primera fila Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia

Natalia Pecoraro SEGUIR 11 de abril de 2018 • 15:59

El presidente de España, Mariano Rajoy , de visita oficial en la Argentina, dio hoy una conferencia en el Alvear Palace Hotel en la que insistió en destacar la sintonía entre ambos países. Mauricio Macri lo escuchó sentado en primera fila. "España y la Argentina están en una inmejorable condición para proyectarse conjuntamente en la esfera internacional", sostuvo.

En el segundo día de su viaje oficial al país, Rajoy expuso durante 25 minutos en la conferencia organizada por la Fundación Libertad y por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales ( CARI), a la que asistieron Macri, funcionarios de primera línea vinculados a la política exterior y las relaciones internacionales y varios integrantes del cuerpo diplomático extranjero.

"España y la Argentina están hoy en una inmejorable condición para tejer consensos con otros países. Podemos aportar mucho a la gobernanza global", aseguró. Rajoy insistió en que las "posibilidades" de las dos naciones "son hoy más grandes que nunca" y que los "réditos económicos" de la relación "renovada" son "innombrables".

En las primeras filas se sentaron el embajador español en Buenos Aires, Francisco Javier Sandomingo Núñez; el representante argentino en España, Ramón Puerta; el secretario de Asuntos Estratégicos de Presidencia, Fulvio Pompeo, el expresidente Fernando de la Rúa y el excanciller Adalberto Rodríguez Giavarini, entre otros.

La relación bilateral y los "paralelismos"

Rajoy destacó la relación bilateral y cómo se "cultivó" y "profundizó" desde que Macri llegó al poder en diciembre de 2015. "Constato, con mucha satisfacción, que en estos dos años y medio de gobierno del presidente Mauricio Macri hay una estrategia gubernamental de inserción inteligente en el mundo", sostuvo.

Hubo muchos halagos al Gobierno. "Coincido con [Christine] Lagarde cuando en ocasión de su reciente visita [a la Argentina] declaró que los primeros dos años del gobierno de Macri han sido asombrosos", dijo en referencia a las palabras de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, agregó que para él estos dos años de gestión "no han sido tan sorprendentes" porque "confiaba plenamente" desde antes en la "capacidad y determinación" del Presidente para "adoptar las reformas necesarias para normalizar y abrir la economía".

"Nuestras naciones, aunque quisieran, no podrían estar nunca alejadas", aseguró. No solo mencionó a la colectividad de españoles en nuestro país y los lazos "indisolubles", sino que también habló de "un claro paralelismo en las estrategias de salida de la crisis en Argentina y España".

Asimismo, el presidente español juzgó que esas estrategias para salir de la crisis económica tuvieron "constatable éxito" en España y que en la Argentina "el resultado" de las reformas llevadas adelante por la administración Macri "empiezan a dar sus frutos".

Inversiones

Rajoy dio números de las economías española y argentina y destacó que su país es el segundo mayor inversor en la Argentina, con un stock de más de 13.000 millones de dólares, "lo que representa un 17,6 por ciento del total de la inversión extranjera directa" en el país. Mencionó las previsiones de crecimiento del FMI para 2018 y 2019, del 2,5 por ciento y del 2,8 por ciento para la Argentina y del 2,4 y 2,7 para España, respectivamente, y se mostró confiado en que se harán "esfuerzos" para "dejar cortos a los pronósticos".

Unas 300 empresas españolas operan en la Argentina "en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, energía, infraestructura de transporte o banca", subrayó Rajoy. También habló del "creciente interés" de compañías de España "en participar en la economía argentina mediante nuevas inversiones o aumentando las existentes" y consideró que eso es "un síntoma de confianza renovada en el futuro".

"La voluntad de compromiso de las empresas españolas ha quedado acreditada durante años, y no siempre en condiciones fáciles", deslizó el presidente de España. Enseguida habló de la "nueva fase de la economía argentina" y cerró: "No puedo más que animar a la argentina a que siga esta senda".

Mercosur-Unión Europea

Rajoy dijo que la política exterior española "se está redefiniendo" y habló de los "desafíos" de la "globalización" y del desarrollo sostenible. Pidió "intensificar" la cooperación y halagó la "importancia renovada" de la relación "privilegiada" de España con Iberoamérica. Dijo que esa relación es en realidad "una comunidad con múltiples lazos"

"América Latina ha sabido desterrar tentaciones golpistas y ha mejorado su institucionalidad y el manejo de variables macroeconómicas. Contar con una América Latina más estable y más alineada en valores e ideales con el resto del espacio atlántico es una oportunidad que España y Europa no podemos ni vamos a desaprovechar", afirmó.

"No quiero dejar de mencionar el acuerdo entre Mercosur-Unión Europea. Lo hemos perseguido durante casi 20 años y creo que estamos muy cerca de concluirlo. Me congratula constatar que desde que Macri es presidente es prioridad y me sorprende que no lo hubiera sido antes", lanzó.

A propósito de Venezuela , Rajoy aseguró que "la preocupación por el grave deterioro de la situación" en ese país es compartida por España y la Argentina. "Actuamos en plena sintonía", sintetizó. "Coincidimos en que resulta imperativo devolver la palabra al pueblo venezolano mediante elecciones creíbles, transparentes y legítimas, sujetas a una observación internacional cualificada", agregó.

"En tiempos de crecientes pulsiones populistas y nacionalistas", la relación con Iberoamérica adquiere importancia, consideró Rajoy. Según dijo, la región "se ha vacunado en gran medida de muchos de estos males". y "contar con una América Latina cada vez más estable y más alineada "con el resto del espacio atlántico" es "una oportunidad que España y Europa no podemos ni vamos a desaprovechar".

"Hoy más que nunca resuenan las palabras de 1936 de José Ortega y Gasset: 'Argentinos, a las cosas'. Para los argentinos, los españoles y todos los ciudadanos del mundo", concluyó.

