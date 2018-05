Mariah Carey reveló que sufre un trastorno bipolar

Mariah Carey habló sobre sus problemas de salud Fuente: Archivo

11 de abril de 2018 • 15:25

Mariah Carey confesó que sufre un trastorno bipolar, según contó a la revista People , y que tardó en aceptarlo porque al principio vivió "en la negación".

La cantante explicó que se le diagnosticó la enfermedad en 2001 cuando sufrió un colapso físico y mental y al principio no lo quiso creer, razón por la cual no buscó tratamiento, pero después de pasar los peores años de su vida decidió pedir ayudar.

"Hasta hace poco vivía en la negación y el aislamiento y con el miedo continuo de que alguien me pudiera desenmascarar. Era una carga demasiado pesada y ya no podía soportarla más. Busqué tratamiento y lo recibí, me rodeé de personas positivas y ahora vuelvo a hacer lo que amo: escribir canciones y música", aseguró.

Actualmente, la cantante está en terapia y toma una medicación especial para combatir su padecimiento, que le provoca periodos de depresión e hipomanía. "De hecho, estoy tomando medicamentos que parecen ser bastante buenos. No me hace sentir demasiado cansada o lenta ni nada de eso. Encontrar el equilibrio adecuado es lo más importante ", remarcó.

Carey, con más de 200 millones de álbumes vendidos, es una de las cantantes más exitosas de los Estados Unidos. Tiene dos gemelos de seis años junto a su ex marido, Nick Cannon.