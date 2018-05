Franco Armani se reunirá con Jorge Sampaoli pero no se desespera: "Trabajo para ser un arquero completo y llegar a la Selección"

Fuente: FotoBAIRES

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR 11 de abril de 2018 • 16:51

Son días agitados para Franco Armani. Pese a que optó por aislarse después de su gran actuación frente a Racing y alejarse de los medios de comunicación durante los dos días libres que tuvo el plantel, el arquero de River sabe que su nombre está en el centro de la escena. Y para eso eligió llegar a Núñez: además de cumplir un sueño, ganó visibilidad de cara a uno de sus grandes anhelos, jugar el Mundial para la Selección Argentina .

Aunque la tarea es difícil con tres arqueros que parecen definidos (Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Wilfredo Caballero), Armani aún no pierde las esperanzas y en los próximos días tendrá una reunión con Jorge Sampaoli en el predio de Ezeiza. El técnico del seleccionado nacional charlará con los jugadores del medio local que sigue de cerca: lo hará además con Enzo Pérez, Pablo Pérez, Cristian Pavón, Maximiliano Meza, Fabricio Bustos y Lautaro Martínez.

"Yo no tuve ninguna comunicación con Sampaoli, ojalá llegue esa oportunidad de poder ser llamado, de tener una charla con el técnico de la Selección. Sería una alegría muy grande, que se interesen en vos es muy gratificante", destacó Armani, quien desconocía la novedad y se enteró de la situación ante la consulta de los periodistas.

"Estos días los viví con tranquilidad. Valoro y agradezco las palabras de mi compañeros y la gente, de todos los que quieran que tenga una posibilidad en la Selección. Hay que seguir trabajando y esforzándome día a día, como lo vengo haciendo. Lo tomo con frialdad, los pies sobre la tierra y mi cabeza en River", comentó el arquero de 31 años, y agregó: "Vengo durante todos estos años mostrando un buen nivel, esforzándome día a día para no bajar los brazos y seguir de la misma manera. Eso sí, hoy en día, trabajo un poco más en lo que me hace falta, en lo que tengo que corregir para ser un arquero completo. Eso quiero: seguir puliéndome para llegar a la Selección".

Una de las frases de cabeceras de Armani es "seguir trabajando". Luego de más de siete años en Atlético Nacional, club en el que es ídolo y máximo ganador con 13 títulos, llegó a River para jugar en primera división de la Argentina (solo lo había hecho con Ferro y Deportivo Merlo en el ascenso), ganar visibilización y cumplir dos sueños: ser campeón con el equipo por el que siempre hizo fuerza desde chico y tener un lugar en Rusia 2018. "Jugar el Mundial es mi sueño, lucho día a día para conseguirlo. A cualquier jugador que le preguntes, quiere estar en la Selección. Tengo que seguir en un buen nivel para estar ahí".

Armani lleva 12 partidos consecutivos como titular en River. Logró cinco vallas invictas y recibió nueve goles en contra.

Pero tal como lo que demuestra su personalidad demuestra, progresar en su juego también fue un desafío. ¿Qué necesita para ser un arquero completo? "Estar siempre bien ubicado en el arco, plantarme bien, tener una buena posición, estar bien parado en los achiques. Siempre hay cosas para corregir. Podés tener 40 años y seguir aprendiendo aunque te estés retirando. Son cosas que con el entrenador y Tato vemos para pulir. Por suerte se van viendo los frutos del trabajo. Esa es la motivación que uno tiene día a día", destacó el futbolista nacido en Casilda, misma ciudad que Sampaoli, con quien tiene "una relación normal por conocerse de toda la vida".

Consultado acerca de la posibilidad de jugar para Colombia, Armani no cerró ninguna puerta pero dejó en claro que el año pasado inició los trámites para la nacionalidad por una cuestión familiar. "Lo hice porque cumplí el tiempo que necesitaba en el país. Más que nada porque mi señora es colombiana y tengo pensado en un futuro vivir allá. La Selección Colombia no se comunicó conmigo y los papeles aún están en trámite. No me gusta hablar más allá, no estoy pensando en eso. Mi cabeza tiene que estar hoy en River, que era mi primer desafío y la oportunidad que estaba esperando. Medebo al club y tengo que hacer las cosas bien".

Por otro lado, el arquero contó cómo vivía los años en Atlético Nacional sin estar cerca de la órbita de la Selección Argentina. "Cuando estuve allá no se hablaba de esto y estaba en un buen nivel. Mucho tiene que ver estar en la Argentina y en un equipo tan grande como River. Uno es más visto acá y lo que llegue a pensar en un momento es que la Liga Colombiana no era muy vista o pensaban que no tenía un nivel competitivo alto. Y ha crecido mucho en los últimos años. Pero ya está, hoy estoy acá y seguiré trabajando para tener un lugar", dijo el arquero que llegó a River por 4 millones de dólares.

"Puede ser que se mire más el fútbol de Europa, por el nivel competitivo o la gran calidad de jugadores. Pero acá en Sudamerica también hay mucho nivel, incluso en la Liga Argentina, que pueden ser llamados. Por eso venir a River fue una decisión correcta, no me equivoqué. Yo pensaba que si demostraba un buen nivel y tenía buenas actuaciones, el llamado a la selección o poder estar más cerca del radar iba a estar", explicó Armani. No se equivocó.