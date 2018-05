Michael C. Hall, dispuesto a un regreso de Dexter

Así lo dijo esta semana en Cannes, donde se encuentra presentando su nueva serie Safe Fuente: Reuters

12 de abril de 2018 • 11:02

En el podio de las series maratónicas Dexter se encuentra en una muy buena posición. Con sus ocho temporadas, el asesino serial de asesinos seriales cautivó a muchos y hoy su historia podría merecer un regreso a la pantalla. Su protagonista, Michael C. Hall dijo que él sigue "vivo", esta semana en Cannes, donde se encuentra presentando su nueva serie Safe.

"No sé si regresará [Dexter]. Sigue vivo. He aprendido a no decir nunca jamás. Dije que no haría otra serie después de Six Feet Under y luego hice Dexter. No es una imposibilidad", remarcó en un encuentro con el público durante Canneseries.

El actor, que ganó un Globo de Oro por interpretar al forense especializado en manchas de sangre, ahora protagoniza un thriller de ocho episodios creado por Harlan Coben. Allí, Hall es un padre en un barrio residencial británico, donde los secretos oscuros abundan. Tras enviudar, su vida da un vuelco cuando su hija adolescente desaparece. "Obviamente es un thriller, pero tenía elementos de drama familiar y de estudio psicológico", dijo sobre esta nueva serie, que definió como "una historia emocionalmente rica".

Recordemos que luego de Dexter, Hall partició en algunas películas y fue el presidente Kennedy en la serie The Crown. No obstante, en la charla con el público de Cannes expresó que su mayor alegría se la dio el cantante David Bowie, ya fallecido. Hall había escuchado que el músico británico estaba preparando un musical, Lazarus, e hizo lo imposible para que le hicieran una prueba. La anécdota que más le quedó en su memoria es que al ensayar las canciones delante del artista, él se puso a hacerle los coros. "Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Pensé: 'ya me puedo morir'", dijo el actor.