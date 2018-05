Murió Thiago, el niño cuya historia conmovió a Marcelo Tinelli, Abel Pintos y a todo el plantel de Boca

El cantante junto a Thiago en el mes de marzo, cuando finalmente pudieron conocerse

11 de abril de 2018 • 18:27

La lucha y las ganas de vivir de Thiago Boneiro habían conmovido a todos, sin embargo su cuerpo no pudo aguantar la crudeza de la enfermedad que padecía, y su corazón finalmente dijo basta. La historia de vida del niño se había vuelto popular gracias a que Marcelo Tinelli , Abel Pintos y el plantel de Boca Juniors le habían cumplido el sueño de conocerlo.

Esta mañana, su mamá anunció en Facebook que había fallecido. "Descansa en paz mi amor, guerreraso hasta el último segundo. En mis brazos te me fuiste. Hasta muy muy prontito, como nos prometimos... esperame que mama va a seguir cuidándote", escribió Coca en su muro de facebook, y enseguida el posteo se lleno de comentarios lamentando la partida.

Thiago tenía 13 años y era de Tres Arrollos. A los 8 meses le detectaron cáncer y tuvieron que extirparle un ojo para salvarle la vida, y al poco tiempo perdió el otro ojo. El pequeño recibió quimioterapia y radiación, que funcionó bien hasta el 2014, cuando le apareció un sarcoma en el cerebro. Este tumor había hecho metástasis, volviendo más delicada la situación del niño.

Su historia recorrió el país, y los famosos se hicieron eco de su lucha. Primero conoció a los jugadores de Boca, y después estuvo en el piso de Showmatch junto a Pampita y a Marcelo Tinelli. Uno de sus últimos deseos era pasar un rato con Abel Pintos, cuya música lo acompañaba durante los tratamientos. En marzo de este año, el cantante bahiense se acercó hasta donde estaba Thiago y ambos estuvieron juntos charlando durante un rato.

"Hoy todos nos ponemos esa camiseta que dice THIAGO TIENE AGUANTE, y nos levantamos de donde estemos, en el estado que estemos, para mirar al cielo y decirte 'descansa guerrero que te fuiste agitadito de pelearla hasta el final'", escribió su mamá en otro posteo. "Veo mucha gente hijito con la fotito tuya de perfil, ¿sabés que orgullo?. Que mamá orgullosa, de que no hice mal mi tarea de madre, porque crié y formé este ser maravilloso que encanto a todos y que provocó de todo en las vidas y corazones de todos... Estoy rota en mi alma, no te voy a mentir, no sé ni como seguir. Solo te pido fuerzas, fuerzas y más fuerzas!!!! Sabe que no es nada fácil y no lo sera... TE AMO HASTA EL CIELO DONDE ESTÁS".