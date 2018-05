Verdad o reto: ridícula, pero terriblemente entretenida

Fuente: LA NACION

María Fernanda Mugica SEGUIR 12 de abril de 2018

Verdad o reto no es apta para quienes no soportan el ridículo. La película de Jeff Wadlow ( Kick Ass 2) y protagonizada por Lucy Hale ( Pretty Little Liars) tiene una cualidad irresistible en una película de terror adolescente: es divertida. La historia, sobre un grupo de amigos de la universidad involucrados en un juego mortal de "verdad o consecuencia", recuerda a aquellas películas de los 90 que intentaban replicar el éxito de la excelente Scream. La mayoría no lo lograba pero algunas eran lo suficientemente entretenidas -más cercanas a la comedia que al terror verdadero-, ideales para adolescentes que van al cine en grupo. Verdad o reto entra en esa categoría, no se le puede pedir más. Nuestra opinión: buena

Trailer de "Verdad o reto" 2:41

Video