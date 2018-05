No habrá reembolso de entradas

Tras los incidentes en el recital de Viejas Locas en Tucumán, el productor expresó que "es imposible" la devolución

12 de abril de 2018

Después de la suspensión del concierto de Viejas Locas que terminó con incidentes dentro del estadio Argentinos del Norte de Tucumán, el productor del evento Lucas Salinas apareció en una entrevista con La Gaceta de Tucumán y dijo que es imposible devolver las entradas. "Lo que la gente pide y le corresponde es imposible hacer. No va a haber devolución de las entradas, es algo matemático porque estoy pagando las cosas que le correspondían pagar a Pity Álvarez".

En la entrevista el productor responsabilizó a Pity Álvarez por todo lo sucedido y aclaró que los únicos tickets que serán devueltos son los que se compraron a través del portal Norte Ticket. "Son solo unas 100 y no rindieron cuentas aún".

Salinas dijo que el concierto costó seis millones de pesos, asistieron unas siete mil personas y la seguridad contratada fue de 150 personas. Sin embargo, el productor admite que el predio no estaba habilitado para el concierto y lo quiso hacer igual. "La gente de Argentinos del Norte me decía que se podía hacer el show y que todo estaba bien, pero nadie me daba muchas respuestas".

Hasta el momento no hay ninguna denuncia formal contra los organizadores, aunque la fiscal Adriana Giannoni iniciará una investigación de oficio para determinar las responsabilidades que le caben a los organizadores. La fiscal podría iniciar acciones por estafa contra el productor y contra la banda si es que alguien se presenta a denunciar que no le han devuelto el dinero de las entradas.