Cornejo, jefe de la UCR: "Es una estupidez pensar que el Gobierno está detrás de la intervención del PJ"

El gobernador de Mendoza dijo que si el macrismo hubiera manipulado la decisión judicial, no hubiera puesto a Barrionuevo como interventor; críticas a Aranguren

11 de abril de 2018 • 19:35

El presidente del Comité Nacional de la UCR, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo , sostuvo que constituyen "absolutamente una estupidez" las acusaciones que lanzaron dirigentes del kirchnerismo -con el diputado Máximo Kirchner a la cabeza- contra el Gobierno, al que responsabilizaron por la intervención judicial del Partido Justicialista.

"Es absolutamente una estupidez que el Gobierno se vea beneficiado (con la intervención del PJ). Si fuera así, no hubiera puesto a (Luis) Barrionuevo al frente de la intervención", sostuvo Cornejo, quien marcó el contraste con el partido que preside. "A diferencia del PJ, en la UCR se celebran elecciones internas cada dos años", indicó el jefe del radicalismo en la sede del Comité Nacional del partido, donde lideró un encuentro que congregó a los funcionarios radicales que cumplen funciones en el Gobierno.

Previamente, durante un almuerzo organizado por el Rotary Club en el hotel Sheraton, Cornejo criticó al ministro de Energía, Juan José Aranguren , por no repatriar su dinero, al tiempo que afirmó que el Gobierno de Mauricio Macri tomó "un montón de decisiones" en las que el radicalismo no fue consultado.

El gobernador de Mendoza también rechazó las denuncias de Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti , al considerar que pensar que el presidente de la Corte es "un mafioso" es "una respuesta de una republiqueta bananera".

Al referirse a Aranguren, Cornejo consideró que no traer sus fondos al país con el argumento de que "no hay credibilidad" no ayuda "a salir del populismo y avanzar al camino de la normalidad".

"Es muy difícil dialogar con Aranguren", dijo Cornejo. "Le ha hecho meter la pata al Gobierno en varias oportunidades", agregó.