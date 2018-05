El encuentro entre Nicolás Vázquez y uno de los niños de Stranger Things

De paseo por Nueva York, el actor se encontró con una de las estrellas de la serie de Netflix Crédito: Rodrigo Mendóza

11 de abril de 2018 • 18:48

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi aprovecharon los días libres que les deja la gira de El otro Lado de la Cama para hacerse una escapada a Nueva York. Mientras caminaban por las calles de la gran manzana, el actor se llevó una gran sorpresa al cruzarse con uno de los niños de Stranger Things , Gaten Matarazzo.

Nicolás no dudó en pedirle una foto, y aprovechó el momento para darle un consejo. "Caminando por NY me crucé con él y le dije 'Sos muy joven para el talento enorme que tenés, no pierdas la humildad'. ¡Hermoso encuentro!", escribió al publicar en su cuenta de Instagram una imagen de los dos.

Gaten, de tan solo 15 años, es una de las estrellas de la popular serie de Netflix, en donde interpreta a Dustin. El joven también tiene trayectoria en las tablas, ya que ha participado de algunos musicales de Broadway, incluyendo Les Miserables, en donde interpretó al pequeño Gavroche.

Gimena, que también estaba presente pero no aparece en la foto, comentó la imagen contando un poco más sobre el encuentro. "Lo queremos mucho. Gaten estaba parado arriba de dos escalones", aclaró, ya que en la postal el chico parece más alto que su marido.

Además de este momento, la pareja también se encargó de registrar en sus redes las caminatas por la ciudad que nunca duerme, compartiendo con sus seguidores los momentos más lindos del viaje.

