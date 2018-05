Lo bueno, si breve...

12 de abril de 2018

Nueva York

Nombramiento en el Metropolitan Museum

10 directores tuvo el Met en 147 años de historia: El nuevo líder artístico del Metropolitan Museum of Art de Nueva York es Max Hollein, que reemplaza a Thomas Campbell. Es la primera vez en seis décadas que se recurre a un profesional por fuera de la institución.

Se escuchó

"Me pregunto por qué alemanes bienintencionados creen que Puigdemont no debería ser extraditado. ¿Porque España presuntamente no sería un Estado de Derecho tras 40 años de democracia?"

Javier Cercas, escritor

Las declaraciones aparecen en un artículo para el diario Süddeutsche Zeitung.

Muestra

Artistas mujeres y los 40 últimos años del arte argentino

Hoy, a las 19, se inaugura en el Centro Cultural Borges la exposición "Diagonal Sur 2", que reúne obras de los artistas más representativos del arte contemporáneo argentino. La exhibición está curada por el crítico francés Philippe Cyroulnik, uno de los mayores estudiosos de las últimas corrientes artísticas de nuestro país. Con la colaboración en la curaduría de la artista Verónica de Toro y la producción general de Clara Lía Cristal, las muestras reúnen obras de Lea Lublin, Jorge Macchi, Josefina Robirosa, Roberto Jacoby, Madgalena Jitrik, Diana Aisenberg, Carolina Antoniadis, Marcelo Grosman, Liliana Porter, Fabiana Barreda y Nicola Costantino, entre otros.