Champions League. Explotó Juventus: "Es descarado que siempre beneficien al Real Madrid en la Champions League"

Buffon protesta ampulosamente tras el penal cobrado; Oliver saca la tarjeta roja con la que echará al arquero Fuente: Reuters

11 de abril de 2018 • 20:11

Los gestos ampulosos, los rostros incrédulos, las protestas desencajadas de los futbolistas de Juventus , después del polémico penal que sancionó el árbitro Michael Oliver y convirtió Cristiano Ronaldo con suficiencia cuando se disputaba el octavo minuto de descuento, lo que provocó la clasificación de Real Madrid a las semifinales de la Champions League , tuvieron un segundo capítulo al momento en que los jugadores, el director técnico y hasta el presidente de la Vecchia Signora tuvieron contactos con los medios. El roce de Benatia sobre Lucas Vázquez, el desmayo del madridista.y las controversias.

El juego pudo significar el último del arquero Gianluigi Buffon en la Champions League, una medida que el guardavalla no confirmó en un encendido vestuario. Sí, no tuvo reparos en expresar, como lo hizo en el campo de juego, lo que le significó la expulsión, la disconformidad con la sanción de Oliver. Del "vete a cagar", que le espetó en el rostro, mientras el terror se apoderaba del rostro del francés, apenas cobró la falta, a un análisis un tanto más medido aunque siempre crítico. "No voy a juzgar lo que ha visto el árbitro. Si hay una acción límite al minuto 93, no tienes que tener el cinismo de destruir lo que ha hecho un equipo en la eliminatoria. Te has querido hacer el protagonista de una eliminatoria con un episodio muy dudoso", comenzó a disparar el arquero, de 40 años. Y, lejos de bajar los decibeles, sostuvo la reprobación por lo que padeció en el mítico estadio Santiago Bernábeu. "Si echas a un equipo de la Champions [League] así, no tienes corazón, tienes un balde de m... Si no logras gestionar la presión, tienes que estar en la tribuna con tu familia comiendo papas fritas. En ese momento le he podido decir de todo. es una cuestión de sensibilidad, porque si echas a un equipo por un episodio dudoso tienes que estar en la tribuna".

Los futbolistas con experiencia lideraron la protesta, porque Giorgio Chiellini pasó del gesto de partido pago, en la cancha, a una frase que refleja su sentimiento de dolor. "Ha sido el mayor robo que he sufrido en mi carrera como profesional. Es descarado que siempre beneficien al [Real] Madrid en la Champions League y nunca pasa lo contrario. Bayern [Munich] aún se acuerda lo que pasó aquí el año pasado", en referencia a los dos goles en posición adelantada que le convalidaron a CR7 y a la expulsión insólita del chileno Arturo Vidal; el árbitro de aquel partido fue el húngaro Viktor Kassai, que arrastraba varias polémicas y era observado con recelo por los dirigentes de Real Madrid.

Con la sanción, el director técnico Massimiliano Allegri sostuvo primero un fuerte cruce con el defensor Sergio Ramos, que estaba en el campo de juego, un espacio prohibido ya que estaba suspendido. "Ramos me dice que era penal, yo le contesté que en la ida había penal a [Juan Guillermo] Cuadrado. No quiero juzgar lo que pitó el árbitro, pero el episodio cambió la clasificación. Tenía hasta dos cambios para la prórroga, con los que podía cambiar la tendencia", se lamentó quien llegó a Juventus procedente de Milan. Más incendiarias fueron las respuestas que ofreció Andrea Agnelli, el mandamás de la Vecchia Signora: "El árbitro no ha sabido gestionar la situación. Puede ocurrir, pero tomó una decisión equivocada y luego una excesiva [la expulsión de Buffon]. Tiene que entender el momento del partido, como la expulsión de [Paulo] Dybala en el partido de ida. Sin dudas, no entendió nada. Creo que viendo las imágenes se irá triste, porque sabrá que se equivocó. Es un árbitro de calidad, pero existen instrumentos para ayudarlo", expresó, en clara referencia a la utilización del VAR [Video Assistant Referee]. En ese sentido, fue riguroso sobre el uso de la tecnología: "Hay una serie de países que implementamos el VAR. en Champions League y Europa League debería también estar, porque ciertos episodios no pueden ocurrir".

Agnelli, en su bronca, también le apuntó a quienes designan a los árbitros en la UEFA. Lejos de titubear, disparó con fiereza: "Quienes designan parece que tienen algunas cosas contra los equipos italianos. Miro los penales que sancionan en contra de Milan, Roma. Hay una evidente imparcialidad. Se castiga voluntariamente a los italianos. Hay que cambiar a quienes designan a los árbitros cada dos o tres años".