Golf: comienza el Abierto del Centro, con el Pato Cabrera y el Gato Romero como intendente y jugador

El Pato, con los ganadores del Pro-Am, Michael Davan (profesional), Claudio Kwiatsqui, Diego Nepomneschi y Nicolás Di Pinto

Gustavo S. González SEGUIR 11 de abril de 2018 • 23:59

Juegan dos ilustres. Uno es el intendente de la localidad anfitriona, el otro es un ganador del Masters de Augusta y el US Open. Eduardo Romero fue múltiple ganador en el Tour Europeo, al que ingresó a principios de los 80 y le dio al otro, Angel Cabrera , el apoyo decisivo para hacerse profesional, después de ser caddie. Los dos son los jugadores más grandes que dio el Córdoba Golf Club, de Villa Allende.

El Gato y el Pato son los emblemas del Abierto del Centro, uno de los torneos más importantes del Tour Profesional Argentino e integrante, por sexto año consecutivo, del PGA Tour Latinoamérica, cuya 87ª versión comenzará hoy, en el campo en el que estos dos enormes jugadores internacionales son locales.

Romero suma siete títulos aquí, la última en 1999, mientras que Cabrera alcanzó nueve victorias, la más reciente en 2013. El Pato viene de jugar el Masters el último fin de semana y buscará aquí recuperar el ánimo luego de no superar el corte en Augusta National. "Me hace muy feliz estar acá, es un orgullo ser parte del Abierto del Centro. Esta es mi cancha, me motiva. Hoy mi juego no está como yo quisiera, sobre todo el corto, pero si se prende la luz se puede hacer algo bueno", comentó Cabrera en la conferencia de prensa de presentación.

Habrá 175.000 dólares en premios (31.500 para el primero) y otros 45 profesionales argentinos en el field de 144 en total, entre ellos José Cóceres , Rafael Echenique (campeón amateur en 1998), Ricardo González , Emilio "Puma" Domínguez (ganador como aficionado en 2004) y Tommy Cocha , campeón en 2015. Otros excampeones que estarán en el tee de salida serán el argentino César Costilla (2012) y el estadounidense Anthony Paolucci (2016).

En la vuelta de clasificación hubo 84 inscriptoss (récord) para los ocho puestos disponibles y con el mejor score, de 67 golpes (-4), igualaron el aficionado local Germán Tagle, el rosarino Facundo Villanueva y el estadounidense Dobson Coy. Tagle, campeón amateur en 2013, consiguió el primer hoyo en uno de la semana, en el 4.

Después de una semana de lluvias –tan esperadas en todo Córdoba y la zona central del país– el campo se observa en muy buenas condiciones. Quienes conocen bien el Córdoba Golf Club estiman que, de todas maneras, los greens estarán firmes para garantizar la velocidad del trazado que tuvo obras de remodelación hace siete años. En tanto, se pronostica buen tiempo desde hoy y hasta el domingo.