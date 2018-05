Ivanka Trump: "Las diferencias con mi padre con frecuencia conducen a resultados positivos"

Fuente: LA NACION

La hija del presidente norteamericano viaja a Lima para la Cumbre de las Américas

12 de abril de 2018

LIMA.- Ivanka Trump llega a Lima para participar en la cita empresarial de la Cumbre de las Américas, donde se reunirán los principales CEO del continente junto a los jefes de Estado. Se espera que la hija y asesora del presidente de Estados Unidos hable sobre el rol de la mujer en estos tiempos. Antes de que su padre decidiera no viajar para participar en la cita regional, respondió preguntas a GDA.

-Usted viene a una cumbre en la que no hay ninguna mujer al mando de un país. ¿Cómo interpreta esta situación?

-A pesar de que aún nos queda mucho por lograr en términos de representación igualitaria de las mujeres en política en nuestros respectivos países, América Latina brilla como un ejemplo para las mujeres en los niveles más altos de la política. Desde la década de 1970, la región ha visto a más de 10 mujeres como presidentas, más que cualquier otra región en el mundo. Aunque nos quedan muchas barreras por superar, esto es algo que amerita mucho orgullo. Espero ver a más mujeres alrededor del mundo asumiendo roles de liderazgo.

-¿Cuán difícil ha sido adecuarse a la vida en la Casa Blanca?

-Es el mayor privilegio de mi vida servir al pueblo norteamericano y trabajar en la Casa Blanca. Estoy motivada y profundamente inspirada cada día para trabajar duro y contribuir a cambios significativos que beneficien a los trabajadores norteamericanos y a sus familias, así como a las mujeres alrededor del mundo.

-Nunca la hija de un mandatario ha tenido un rol tan activo y ha recibido críticas por ello. ¿Cómo define usted la función que tiene?

-Es un inmenso honor servir como asesora al presidente y trabajar junto a un gran grupo de gente talentosa, comprometida a impulsar las metas y políticas del presidente. Específicamente, yo dirijo la Oficina de Iniciativas Económicas de la Casa Blanca, que está enfocada en impulsar el compromiso de la administración con las familias trabajadoras estadounidenses mediante la implementación de políticas e iniciativas que generen crecimiento económico, empleos y oportunidades. Las recientes reformas a nuestro código tributario incluyeron un número de provisiones orientadas a proporcionar apoyo económico a familias trabajadoras estadounidenses. También estamos comprometidos con el empoderamiento económico de las mujeres a nivel global, lo cual se evidencia en las iniciativas que hemos lanzado a lo largo del año pasado.

-¿Cuál ha sido la mayor lección que le ha dado su padre en estos meses en la Casa Blanca? ¿Y cuál ha sido la mayor lección que usted le ha dado a él?

-Mi padre me ha enseñado a ser valiente, a pensar en grande y siempre hacer lo que siento que es correcto. Me ha enseñado a mantenerme bien enfocada en el trabajo que tengo por delante y a nunca rendirme.

-¿Cuáles son las principales diferencias que mantiene con él?

-Somos dos personas diferentes, nacidas en épocas diferentes y con diferentes experiencias de vida, lo cual trae gran valor y perspectiva a nuestro trabajo diario. Nuestras diferencias típicamente propician un diálogo excelente y constructivo, y con frecuencia conducen a resultados positivos.

-¿Cómo afronta la familia Trump, que se muestra bastante sólida, las críticas hacia el presidente?

-Somos una familia muy unida, y ahora más que nunca, con nuestras atareadas agendas; estamos comprometidos a valorar el tiempo que pasamos juntos, y a apoyarnos y cuidarnos los unos a los otros. Nuestras relaciones están basadas en el amor, la confianza y la franqueza.

-La llegada de su padre a la Casa Blanca estuvo marcada por el lema "America First". De continuar por un segundo período, ¿qué lema propondría usted?

-Mi padre está profundamente comprometido con la agenda America First. Sin embargo, America First no significa América sola. Para que América tenga éxito reconocemos la importancia de fortalecer nuestras relaciones con nuestros aliados y vecinos, y trabajar juntos para apoyar la estabilidad global, la paz y la prosperidad.

Texto Diario El Comercio, GDA