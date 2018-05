De los lectores: cartas & mails

12 de abril de 2018

ARA San Juan

Me pregunto si las familias destruidas por la tragedia del ARA San Juan no encontrarían mayor consuelo sabiendo que los recursos humanos y económicos necesarios para encarar una nueva búsqueda incierta podrían destinarse para apostar a la vida. Me pregunto si los 44 marinos que perdieron la vida en un accidente -que seguramente podría haberse evitado- no elegirían, si pudieran, que una parte de lo que habría que invertir en continuar la búsqueda sea utilizada para evitar nuevas tragedias. Me pregunto si las respuestas de lo que ocurrió no las encontrará la Justicia en tierra firme. Las 44 vidas dramáticamente truncadas podrían hacer una gran diferencia a través de la madurez y la generosidad de sus familias, que sin duda conocen las apremiantes necesidades de nuestra sociedad y que, pese a su dolor, podrían sembrar vida en memoria de sus 44 muertes.

Inés Menghi

Argentinos olvidados

En su extenso artículo del 2 de abril sobre el monte El Impenetrable, en Chaco, Micaela Urdinez describe, con detalles que emocionan -y a su vez muy bien transmitidos por las imágenes-, la impresionante miseria y desnutrición que padecen los habitantes de esa tierra, que también son argentinos, aunque no lo parezca porque durante años han sido ignorados por los sucesivos gobiernos. Una semana después de su publicación sorprende que no haya habido repercusiones sobre lo que se relata en la nota. De esa manera, más gente podría enterarse de la situación que allí se vive y quizás así se podría encontrar un comienzo de solución. Distinto hubiera sido si se hubiera tratado de un escándalo mediático. ¡Qué pena!, ¿no?

Silvia Tenconi

Debate por el aborto

En la edición del martes pasado, la nacion cita al Papa, quien pide "combatir por igual a la pobreza y el aborto". No se puede más que coincidir con el Santo Padre, pero si por un lado la Iglesia da un ejemplo y toma la iniciativa de cómo combatir la pobreza, creando y apoyando a miles de ONG que combaten la pobreza, en su combate contra el aborto la Iglesia se queda mucho más en el "hay que" y no propone soluciones prácticas y realizables. No veo que la Iglesia se esté involucrando seriamente en la instancia previa de la educación sexual, ni en la prevención de los embarazos ni en una solución posterior que ayude a las madres no voluntarias a solucionarles el problema que les crea, sin duda alguna, ese hijo no querido. Tenemos en la Argentina, por un lado, un ancestral y complicadísimo sistema de adopción, y por el otro, miles de matrimonios que desean adoptar y que se enfrentan con un muro burocrático. No veo entre los que se oponen a la despenalización del aborto propuestas prácticas que ayuden a estas pobres madres involuntarias. Si yo me opongo a algo tengo que proponer una solución razonable y posible. Esas propuestas -que primariamente respetan la vida- faltan tanto de los "abortistas" como de los "antiabortistas".

Si siempre discutimos con un palo en la mano para ver quién tiene la cabeza más o menos dura, nunca llegaremos a un final razonable.

Thomas Leonhardt

Homenaje

El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, fue ayer al Parque de la Memoria, donde rindió homenaje a los muertos y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. En ese lugar se encuentran, únicamente, los nombres de alrededor de 5800 terroristas que, desde el 30 de junio de 1969, día en que fue asesinado por Montoneros el dirigente sindical Augusto Vandor, hasta fines de 1979, provocaron la muerte de 1098 argentinos -militares, policías, profesores universitarios, dirigentes sindicales, y hombres, mujeres y niños inocentes-, dejaron 19.000 heridos y mutilados, y llevaron a cabo más de 25.000 atentados terroristas. Es cierto que esto ha sido organizado por el gobierno argentino, que ha hecho cómplice de esto al señor Rajoy, pero cabe preguntarse qué haría el presidente del gobierno español si, siguiendo con este estilo de homenajes, una visita extranjera quisiera en España rendir tributo a Moussa Oukabir y a Younes Abouyaaqoub, autores del atentado con una camioneta en La Rambla de Barcelona.

José Luis Milia

Dislexia

Siento una profunda alegría por el enorme paso dado por el país con la reglamentación de la ley 27306, en una clara tendencia hacia una educación verdaderamente inclusiva. Como mamá de un joven disléxico, que ha sufrido la falta de compromiso y formación del sistema educativo en este tema, estoy inmensamente agradecida a todas aquellas personas que hicieron posible esta ley y su reglamentación. A los legisladores que nos escucharon y se comprometieron con nuestro dolor, al Poder Ejecutivo que no dudó en firmar la ley y su reglamentación, y a tantas personas, familias y profesionales de la salud y la educación que nos acompañaron y nos acompañan en esta tarea de dar a conocer la dislexia y otras DEA a la sociedad, y el dolor que conlleva el fracaso de estos niños y jóvenes por no tener un buen diagnóstico o por no ser comprendidos dentro de las escuelas. Muchas gracias a todos.

María Arabetti

Cetáceos varados

Me extraña que no se les haya ocurrido aún usar camiones de bomberos para succionar el agua de mar mediante una bomba y generar rápidamente un canal para que los cetáceos varados puedan volver al mar. Esto serviría para refrescar a los animales, arrastraría la arena y facilitaría su traslado hasta el agua, sin tironeos que los puedan lastimar. Esto se puede hacer sin demoras y sin esperar a que suba la marea.

Carlos Senderey

