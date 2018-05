Claudio Tapia: las mejores frases sobre Lionel Messi, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín y Franco Armani

Chiqui Tapia, junto con Messi y Daniel Angelici, presidente de Boca

Claudio Tapia contestó todos los temas en la entrevista con LA NACION. A continuación, las mejores frases del presidente de la AFA de cara a la recta final para el Mundial de Rusia:

"Messi está muy bien, muy maduro. Tenerlo es un privilegio. Pero tenemos que ser conscientes de que esta eliminatoria nos costó mucho. En siete partidos él no jugó. Pudieron haber sido 10 si se cumplía la sanción. Él es el número 1, me parece, con la ambición y la necesidad de ganar este Mundial, como lo siente la generación, como lo sentimos todos"

"Dybala, como muchos otros chicos que son el futuro del fútbol argentino, son jugadores importantísimos en sus ligas, donde realmente marcan una diferencia. ¿Si sería bueno foguearlo? Yo creo que sí".

"No estar entre los cuatro primeros sería un mal Mundial. ¿Fracaso? No. Fracaso es si quedás eliminado en la primera rueda".

"Más que la derrota con España a mí me preocupa más (la derrota con) Nigeria: tuvimos 10 jugadores de competencia mundial. Si vos querés jugar contra España para ganarle, la formación hubiera sido otra. Y el objetivo de la gira era poder ver a jugadores que no habían tenido la posibilidad de haber jugado en la selección"

"Estoy conforme con Sampaoli. Tiene un contrato que va a superar o que va a llegar al próximo Mundial (Qatar 2022). Entendemos que los proyectos son los que le van a devolver al fútbol argentino lo que siempre tuvo: acá no hay misterio, no hay posibilidad de mejorar a corto plazo"

"No leí el libro de Sampaoli (en el que el DT dice que no le gusta la planificación y que no le cae bien Alemania). Lo voy a leer. Por lo menos, para saber qué dijo"

"Armani es muy buen arquero. Viene de menor a mayor. Quizá los primeros partidos no se lo vio tan bien, pero hoy tiene un nivel importante"

"Higuaín es un gran jugador. Tiene 50 goles en la selección. Ha jugado las últimas competencias. Los goleadores tienen rachas que no son las favorables y te toca errar o no meterla. Pero con Italia ha hecho un gran partido. Es un jugador importante para el Mundial"