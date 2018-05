Julio Bárbaro: "Durán Barba hubiese aconsejado que lo dejen a Gioja por 20 años, si mientras él esté 4:44

Video

11 de abril de 2018 • 22:53

El analista político Julio Bárbaro estuvo en el programa de LN+ Terapia de Noticias y sostuvo que para él la decisión de la jueza María Romilda Servini de Cubría de intervenir el PJ no fue por disposición de Mauricio Macri : "Me parece horrible que digan que esto es del Gobierno. [ Jaime] Durán Barba hubiese aconsejado que lo dejen a [ José Luis] Gioja por 20 años si, mientras él esté ahí, ese partido no gana ni a la bolita".

"Si Macri tiene un sueño, es que Gioja se quede 200 años porque es la muerte del peronismo. Esto que paso reactiva al partido", expresó el politólogo.

Para Bárbaro, la jueza "tenía que elegir a un Gobernador o a un sindicalista con poder": "[Luis] Barrionuevo es el que tiene estructura de poder para hacerlo".

Julio Bárbaro: "si el Kirchnerismo vuelve al PJ, vuelven a perder, son yeta" 2:41

Video

Con respecto a la designación de Barrionuevo como interventor del Partido Justicialista, contó que el sindicalista lo llamó por teléfono para avisarle su nombramiento: "Luis es el que abre la puerta para un debate de ideas. No sé si esta intervención es la mejor, pero que moviliza, moviliza. Antes estaba cerrado con Gioja".

El analista también manifestó que para él hay que llamar a Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey porque de "los tres, puede haber un candidato posible. Es un cambio de época".

Julio Bárbaro: "me llamó Barrionuevo y le dije que si podía darle una mano se la iba a dar" 0:49

Video

En relación a los kirchneristas y su posible acercamiento al PJ, Bárbaro fue contundente: "Si ellos vuelven, nosotros perdemos. Saben que son yeta. Cristina Kirchner es el negocio de Macri, es su herramienta".