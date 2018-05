Respaldo y prevenciones de parte de las organizaciones sociales

Fuente: Archivo

Los referentes de los barrios lamentaron no haber sido convocados para el anuncio del proyecto de urbanización

12 de abril de 2018

Tras el anuncio del Gobierno del proyecto de ley para expropiar las tierras de más de 4000 asentamientos en todo el país y darles el título de propiedad a sus actuales habitantes, organizaciones sociales y referentes barriales expresaron su beneplácito por la medida, pero lamentaron la falta de convocatoria para el anuncio.

Los representantes de las organizaciones pidieron que la búsqueda de rédito político no deje en un segundo plano los problemas de los barrios que exigen atención.

"Es una ley extraordinariamente importante porque establece una solución masiva para el problema de los asentamientos. Estamos orgullosos de haber sido parte del proceso y vamos a pujar hasta que salga", dijo a la nacion Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

El referente social anheló "hacer las cosas con más consenso, que las decisiones no se tomen de un día para el otro para ver quién las capitaliza. Ojalá hubiese sido por convicción. Yo sé que hay gente que tiene convicción en este gobierno, pero evidentemente no todos, si no el proyecto hubiese salido antes".

Según pudo saber la nacion, el momento del anuncio del proyecto de urbanización no fue casual. Se buscó evitar que la iniciativa quedara en manos de la oposición, más específicamente en el espacio que lidera la senadora Cristina Kirchner o el Frente Renovador de Sergio Massa.

El relevamiento

El año pasado, la CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Cáritas Argentina y Techo, junto al Gobierno, sellaron un acuerdo y llevaron adelante un relevamiento de asentamientos y villas en todo el país. Así, en un plazo de seis meses, cerca de 6000 encuestadores populares tomaron los datos de miles de familias de Jujuy a Tierra del Fuego.

Ese relevamiento, según las organizaciones, formó parte de un acuerdo mayor que implicaba además la presentación del proyecto de ley anunciado y la estipulación de un presupuesto para hacer una urbanización progresiva de los barrios.

El Gobierno pudo haber anunciado el proyecto en noviembre, pero le manifestó ciertas dificultades a las organizaciones sociales y solicitó más tiempo: un mes. Pero se llegó a marzo. Ante este escenario, las organizaciones le pidieron al Gobierno presentarlo antes del 15 de abril, de lo contrario lo llevarían a los bloques de la oposición.

"Hoy con mucha alegría leímos que ellos tomaron la decisión de avanzar. Hubiera sido lindo presentarlo de manera conjunta, pero está bien, lo que importa es que las cosas salgan", sostuvo Grabois.

"Es un avance en este proceso de lucha que se viene dando de los vecinos y las vecinas de los barrios, junto a las organizaciones sociales. Este proyecto es un escalón más, pero cada paso no tiene sentido si no hay un empoderamiento de cada uno de los vecinos", dijo a la nacion Fernanda Miño, referente social del barrio La Cava.

Ayer, los movimientos populares realizaron una jornada de protesta con una feria de la economía popular en la Plaza del Congreso y allí, en una conferencia de prensa, varios referentes comunitarios expusieron su apoyo al proyecto de integración urbana. Así lo expresaron representantes de Cáritas Argentina y Techo Argentina, entre otros.

"La vivienda es un derecho, tenemos que partir desde ahí. En muchas oportunidades somos discriminados por vivir en un asentamiento. Estamos cansados. Ellos anunciaron con bombos y platillos que esta vez se van a hacer cargo de la lucha de los pobres, pero falta mucho más. Todos los días vamos a pujar para que esta ley se active", dijo Norma Morales, de Barrios de Pie.