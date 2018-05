La oposición está de acuerdo pero reclama conocer los detalles

Varios diputados insisten en que la iniciativa surgió de las organizaciones

Gabriel Sued SEGUIR 12 de abril de 2018

Diputados de distintos bloques de la oposición se mostraron ayer a favor del proyecto del Gobierno para expropiar los terrenos sobre los que se asientan todas las villas del país, lo que le augura a la iniciativa un recorrido sin complicaciones en el Congreso.

La propuesta será formalizada hoy, con un proyecto que llevará las firmas de los diputados Mario Negri, jefe del bloque radical y del interbloque de Cambiemos; Nicolás Massot, presidente de la bancada de Pro, y Elisa Carrió, jefa de la Coalición Cívica (CC).

Ante la consulta de la nacion, los diputados Daniel Arroyo (Frente Renovador), Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y Juan Cabandié (Frente para la Victoria) elogiaron la idea en general. Pero pidieron esperar para conocer los detalles de la iniciativa.

Aún no se sabe en qué comisiones se debatirá la iniciativa, aunque se estima que pasará por Vivienda, presidida por Felipe Solá (FR). Ni él ni la vicepresidenta de la comisión, la pampeana Melina Delú (Bloque Justicialista), habían recibido detalles del proyecto.

"Conceptualmente me parece muy bien. Hay que trabajar en la radicación y no en la erradicación de las villas, consolidar barrios donde hoy están los asentamientos", dijo Arroyo, exviceministro de Desarrollo Social. Se mostró, eso sí, molesto porque las organizaciones sociales que estuvieron trabajando durante dos años en el Registro Nacional de Barrios Populares no fueron informadas.

"Tenemos que ver los detalles del texto final. Habría que armar una unidad ejecutora específica y una mesa de diálogo con las organizaciones sociales", agregó Arroyo, quien elogió el trabajo que se está desarrollando en la villa 31.

Cabandié explicó que está a favor de la propuesta, pero que necesita conocer los detalles. "Lo importante es que la urbanización no sea solo servicios y apertura de calles. Esperemos que se trabaje en una urbanización integral", dijo. Señaló que el urbanista argentino Jorge Jáuregui, que trabajó en la urbanización de favelas de Brasil, enseña que en estos procesos se debe tener en cuenta los "núcleos húmedos" de las viviendas, es decir, cocina y baños.

Desde el Movimiento Evita, Grosso adelantó que trabajarán para que el proyecto se convierta en ley. "Es una iniciativa de las organizaciones sociales que el Gobierno tomó como propia. Vamos a hacer lo posible para que se sancione", dijo.