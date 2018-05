Copa Libertadores. Guillermo Barros Schelotto: "Era una injusticia si perdíamos este partido"

Barros Schelotto: "Boca hizo un partido muy inteligente" Fuente: Reuters

12 de abril de 2018 • 00:21

Aunque estuvo muy cerca de irse derrotado del Allianz Arena de San Pablo, Boca rescató un empate (1-1) valioso de su visita a Palmeiras ; un punto que suma, con la mira en la calculadora para la clasificación en el Grupo H de la Copa Libertadores , en el que está segundo, por detrás del equipo paulista, y por delante de Alianza Lima y Junior de Barranquilla.

Después de un empate con un final electrizante, el entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto , analizó: "El equipo hizo un partido inteligente, muy bueno. Ellos tienen jugadores muy rápidos y los pudimos neutralizar. No habian manejado la pelota, no nos llevaron por delante, era una injusticia si perdíamos este partido. Boca jugó muy concentrado, muy metido, un encuentro típico de Copa Libertadores".

"Me gustó la personalidad y la seriedad que mostró el equipo. No es fácil jugarle de igual a igual a Palmeiras en esta cancha y el equipo lo supo hacer, Estuvimos muy bien partidos. Palmeiras es un rival que, en la Copa, te lo podés encontrar en las rondas finales y no en las primeras. Pero vinimos con la idea de sumar, y de ganar, y lo hicimos", agregó el DT.

Sobre el regreso goleador de Carlos Tevez, autor del empate a los 92 minutos, el 'Mellizo' expresó: "La idea con él era ponerlo en los últimos veinte minutos para explotarlo en la parte final, porque solamente tenía tres entrenamientos encima y recién venía de la lesión, por eso pensamos en ponerlo 20 o 30 minutos para que se sintiera bien y no desgastarlo en el transcurso del partido". Por último, el técnico de Boca se fue preocupado por la lesión que obligó a salir a Paolo Goltz muy cerca del final: "Todavía no sabemos qué es, pero es muy difícil que esté contra Independiente (el domingo)".