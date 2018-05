Flavio Mendoza ya es papá de un bebe por vientre subrogado

El coreógrafo y bailarín se convirtió en padre hoy a la madrugada Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

12 de abril de 2018 • 08:13

Flavio Mendoza está feliz. Esta madrugada se convirtió en el papá de Dionisio, un bebe que fue concebido por subrogación de vientre. Fue el mismo bailarín y coreógrafo quien anunció la noticia desde su cuenta de Twitter.

El artista se encuentra en Miami, lugar donde nació el pequeño. Con una foto, donde se ve impreso en su pecho el piecito del bebe, expresó su alegría. La foto la subió en la madrugada y en seguida comenzó a recibir felicitaciones de seguidores y colegas.

Previamente, Flavio subió varias fotos de la previa del nacimiento. En una de las imágenes, se encuentra junto a la mujer que es la madre subrogante y él sostiene en brazos a uno de los hijos de ella.

Flavio viajó la semana pasada a Miami pues si bien el parto estaba previsto para el 10 de abril, le dijeron que viaje antes porque creían que se podía adelantar. Finalmente, ayer por la noche, hora de Miami, nació su esperado Dionisio. Hace unos meses el artista había hablado con LA NACION sobre sus ansias de ser padre: "Muero por ser papá, tener un hijo... Es lo que más quiero en este momento". Además, había explicado: "Estuve en Miami, donde vive la mujer que llevará a mi hijo en su panza. La conocí, es americana, tiene dos hijos y me dijo que no sólo hace esto por la parte económica; ella quiere ayudar a otras personas a tener hijos".

Antes de tomar la decisión de alquilar un vientre, Flavio contó que había intentado adoptar un niño, pero las instancias legales para lograrlo lo cansaron. "Me sentía un delincuente por todas las cosas que me preguntaban y la desconfianza con que me trataban. Yo entiendo que entregarle un chico a alguien es delicado, pero creo que tendría que ser más sencillo el trámite. Igual, no lo descarto para más adelante. Quizás cuando me vean como papá, les cueste menos pensar estoy preparado para criar un hijo", explicó.