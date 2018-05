Festival de Cannes: El ángel, de Luis Ortega, será el único film iberoamericano en competencia

Lorenzo Ferro interpreta al asesino serial Carlos Robledo Puch en el film de Ortega; el festival apuesta a los nuevos talentos y al cine asiático

Diego Batlle SEGUIR 12 de abril de 2018 • 10:26

Esta mañana se anunció en París buena parte de la programación oficial del principal festival del mundo, algo así como el Mundial del cine, cuya 71ª edición se realizará del 8 al 19 de mayo próximos. Si bien su director artístico, Thierry Frémaux, confirmó que en los próximos días se sumarán varios títulos más a los 43 divulgados hoy y todavía faltan conocerse la oferta de las secciones paralelas (Quincena de Realizadores y Semana de la Crítica), ya se pueden sacar varias conclusiones y esbozar algunas tendencias.

1. Luis Ortega, único iberoamericano en competencia. El ángel, película inspirada en la vida del asesino serial Carlos Robledo Puch, fue elegida para Un Certain Regard, segunda sección oficial de Cannes. No hay otro cineasta de la región entre los 18 títulos de la competencia por la Palma de Oro ni entre los 14 de Un Certain Regard (se esperaba que Pablo Trapero participara con La quietud). En la apertura oficial estará el actor argentino Ricardo Darín como coprotagonista de Todos lo saben y, entre los cortometrajes, Cinco minutos afuera, de Constanza Gatti.

2. Más asiáticos que estadounidenses. En la Competencia Oficial aparecen el chino Jia Zhang-ke, los japoneses Kore-Eda Hirokazu y Ryusuke Hamaguchi, el coreano Lee Chang-dong y los iraníes Jafar Panahi y Asghar Farhadi, pero apenas dos directores norteamericanos: David Robert Mitchell, con Under the Silver Lake y Spike Lee -quien regresa después de 27 años- con Blackkklansman.

3. Pocas mujeres. En tiempos de #MeToo y #TimesUp solo tres de los 18 films en Competencia Oficial fueron dirigidos por mujeres: la libanesa Nadine Labaki, la francesa Eva Husson y la italiana Alice Rohrwacher.

4. Ausencias notables: No figuraron en este primer anuncio los nuevos films de directores habituales en Cannes como Terrence Malick, Jacques Audiard, Olivier Assayas, Naomi Kawase, Mike Leigh, Paolo Sorrentino, Lars Von Trier, Claire Denis, Carlos Reygadas, Nuri Bilge Ceylan y Xavier Dolan. Tampoco entraron Luca Guadagnino, Brian De Palma, Ciro Guerra, Harmony Korine ni Lazslo Nemes, entre muchos otros que figuraban en las apuestas previas.

5. Múltiples sorpresas: Aparecen por primera vez en Competencia Oficial cineastas como los apuntados Hamaguchi, Husson, Labaki, Mitchell, Panahi y Pawlikowski, además de A. B. Shawky y Kirill Serebrennikov.

6. De Star Wars al Papa Francisco. La presencia de Hollywood será escasa, pero se estrenará allí Han Solo: Una historia de Star Wars y -también fuera de competencia- se dará Pope Francis: A Man of His Word, documental del alemán Wim Wenders.

7. Nuevos directores: De los 14 largometrajes anunciados en Un Certain Regard, 6 son óperas primas (en Competencia Oficial solo hay un debut) por lo que Frémaux sigue apostando por jóvenes talentos en la segunda sección oficial.

8. Sin Netflix ni el Quijote. Frémaux confirmó que varios títulos de Netflix estuvieron en consideración (los programadores vieron unos 1900 largometrajes), pero el gigante del streaming finalmente optó por no mandar ninguna de sus producciones fuera de competencia (tiene lo nuevo de Alfonso Cuarón, Jeremy Saulnier, Paul Greengrass y dos producciones ligadas a la figura de Orson Welles ) en medio del fuerte enfrentamiento que mantiene con el festival. Cannes también se interesó por El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam, pero el film está en medio de una disputa lega l.

9. El año de Italia. Si bien sorprendió que quedara postergado Sorrentino con Loro, el cine italiano tendrá en la lucha por la Palma de Oro a Matteo Garrone ( Dogman) y Alice Rohrwacher ( Lazzaro felice), mientras que en Un Certain Regard figura Valeria Golino ( Euphoria).

10. Largo aliento: En un festival que suele apostar por películas de larga duración aparece Dead Souls, documental del chino Wang Bing con... ¡8 horas y 15 minutos!