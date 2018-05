Candelaria Tinelli tiene nuevo novio: Luca Bonomi

La hija de Marcelo Tinelli, enamorada de Luca Bonomi, un joven de 20 años

12 de abril de 2018 • 09:29

Candelaria Tinelli se encuentra pasando unos días de vacaciones en Miami, con Luca Bonomi, un joven de 20 años, hijo de Federico Bonomi y Cintia Kerm, dueños de una conocida marca de ropa.

Él forma parte de la marca familiar Herencia Argentina, famosa por el programa de viajes y motos Herencia Custom Garage Argentina, que se emite en Discovery. Fanático de los autos y de las motos, se lo presentó a Cande su hermano Francisco, de quien es muy amigo.

La foto de la izquierda la posteó Candelaria en sus historias de Instagram y la de la derecha la compartió él Crédito: Instagram

Si bien no hay fotos juntos, postean imágenes de los mismos lugares, por ejemplo las mismas copas de vino y el mismo mar como para que no haya dudas. Incluso, ella lo retrató tocando la guitarra y también decidió compartir esa instantánea con sus seguidores. El rumor de que están juntos viene desde el verano. En las redes sociales, se pudieron observar varios "me gusta" cruzados que dieron aviso de la nueva relación, después de que ella se peleara con el actor Franco Massini, su ultima relación oficial

La instantánea que captó Candelaria Tinelli de su nuevo novio Luca Bonomi Crédito: Instagram

Así la "it girl" se encuentra en las playas de los EE.UU. en su primer viaje romántico con el heredero textil que conquistó su corazón.

Luca Bonomi, el nuevo novio de Cande Tinelli. En la foto de la derecha, el joven junto al hermano de su novia, que fue "el celestino" de esta relación Crédito: Instagram