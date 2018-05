Debate sobre el aborto en Diputados: Claudia Piñeiro, Gargarella y Di Tullio exponen a favor de la despenalización

Claudia Piñeiro en el debate sobre el aborto - Fuente: YouTube 8:12

12 de abril de 2018 • 10:24

Segunda jornada. La escritora Claudia Piñeiro , el abogado Roberto Gargarella y el exsenador Eduardo Menem son algunos de los invitados que expondrán hoy en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debate la legalización del aborto .

Bajo la presidencia de Daniel Lipovetzky (Cambiemos), los legisladores de las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal reciben, primero, a 16 expositores en favor de la despenalización del aborto. Por la tarde escucharán a otros 16 oradores que rechazan la iniciativa.

Al igual que el martes último, hasta las 13.30 exponen los que están a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, entre ellos, Piñeiro y Gargarella. A partir de las 14.30 lo harán quienes están en contra, como Menem.

La lista de la mañana la completan la intelectual y exlegisladora porteña Diana Maffía, las exdiputadas Juliana Di Tullio y María Luisa Storani y la dirigente del colectivo LGBT María Rachid, entre otros.

"No nos ofendan más". La escritora Claudia Piñeiro les habló a los legisladores y al Gobierno. "No puedo permitir que ustedes, señores diputados, que los ministros de este gobierno o que el señor Presidente [Mauricio Macri] pequen de ingenuos: cuando dicen 'estoy de acuerdo con la vida' están haciendo una operación del lenguaje para separar a la sociedad. Yo también estoy por la vida y defiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Les pido por favor, no nos ofendan más. Todos estamos por la vida", sostuvo.

"Vetustas". El abogado constitucionalista y sociólogo Roberto Gargarella dijo que las normas que regulan el aborto en la Argentina son "vetustas" y que son "jurídicamente impugnables". Agregó: "Este Congreso tiene la obligación de reemplazar[las] por otras [normas] informadas por la voz de la diversidad antes ignorada".

"Es momento de cambiar la ley". El escritor y editor Alejandro Katz expuso en favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. "No se trata de ganar una discusión, sino de ver cómo elaboramos conjuntamente una respuesta legislativa que haga que las cosas sean mejores de lo que son en función del bien común, del interés general y no en contra de alguien", sostuvo. "Es momento de cambiar la ley", cerró.

"Una visión ética". El médico obstetra Mario Sebastiani mañana. "Considero erróneo que se mire al aborto apropiándose de una ética o una creencia personal cuando la realidad muestra que necesitamos una ética social, de valores relacionados con la salud pública y la dignidad de las mujeres", lanzó. También dijo que las los valores individuales y religiones "no deberían obstaculizar las políticas públicas que aporten bienestar a los ciudadanos", añadió. "Por favor, reflexionen", pidió hacia el final de su discurso.

El médico Mario Sebastiani pidió a los diputados: "Por favor, reflexionen" Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia

Varios. El presidente del Estudio Laico de Estudios Contemporáneos, Manuel Sebastián Ochandio, argumentó que "los diputados son funcionarios de un Estado laico". La periodista Mariana Carbajal hizo hincapié en que aquellas que han podido pagar han podido acceder a abortos seguros. Andrea D'Atri, fundadora de la agrupación de izquierda Pan y Rosas, recordó que "la lucha por el derecho al aborto en la Argentina tiene una historia que no empezó el martes".

En contra. A la tarde argumentarán en contra del aborto Juan Esteban de Erquiaga, del Hospital Universitario Austral, la secretaria académica de la Facultad de Derecho Canónico (UCA), María Ines Franck, la bioquímica Silvia Birnenbaum y el rabino Fishel Szlajen.

La dinámica de expositores invitados al plenario de comisiones se extenderá por al menos dos meses, a razón de dos reuniones semanales. Los diputados esperan emitir dictamen en junio.