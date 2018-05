El increíble método de Marvel para evitar spoilers de sus películas

Secreto de Estado. A los actores de Avengers: Infinity War no les mostraron el guion completo de la película en la que trabajan Crédito: gentileza Marvel

Cuando en apenas unos días llegue a las salas de cine de todo el mundo, Avengers: Infinity War será un verdadero momento bisagra para el cine comercial, ya que comenzará a darle cierre a un ciclo que arrancó hace diez años con Iron Man y reunirá a 44 personajes de los cómics en pantalla. Será la conclusión de casi una veintena de films, líneas argumentales y la inevitable muerte de alguno de sus protagonistas... ¿cómo es que no se filtraron aún detalles de la producción o los tan temidos spoilers? Gracias a una compleja ingeniería que eliminó cualquier papel impreso con información, que creó finales alternativos falsos para confundir y que hace que, por ejemplo, a dos semanas del estreno mundial sólo uno de sus actores haya leído el guion completo.

Los spoilers son los datos argumentales importantes de una película, serie o novela que generalmente se revelan en redes sociales o medios de comunicación. Si bien siempre existió aquel que contaba que el asesino era el mayordomo, la hiperconectividad actual y prácticas como la de Netflix de estrenar una temporada completa a la vez aceleró estos problemas. Y los estudios Marvel saben que eso puede arruinar la experiencia para los espectadores.

Es por eso que sólo un puñado de personas en todo el mundo conocen la trama completa de Avengers: Infinity War y eso excluye a casi todos los actores. No sólo eso: no hay versiones en papel de ningún diálogo o de ninguna escena y nadie podía tener de antemano sus líneas, sino que recibían tablets con un encriptado especial antes de rodar para que se aprendan los diálogos en el momento.

Además para evitar que la filtración venga de los técnicos o de personas presentes en el set, también se rodaron escenas falsas. "El sigilo del film es tal que en esta ocasión ni el elenco sabía todo. Es realmente loco, nos daban guiones falsos con escenas y giros argumentales falsos que cuando nos preocupábamos por cómo salían nos contaban: '¡Ah! No le des importancia a eso, es mentira!'", contó Paul Bettany , el británico que interpreta a Vision.

A Elizabeth Olsen , la actriz que interpreta a Scarlet Witch, le pasó igual: "¡Nunca nos dieron el guion! Tan solo me han pasado las páginas en las que aparezco y me han explicado brevemente algunas otras cosas que están ocurriendo. Cuando vea la película va a ser toda una sorpresa. Será como '¡oh! así que eso es lo que estaba pasando en el mundo mientras tanto...'".

Uno de los que seguramente no sabrá nada hasta que no se siente en la butaca del cine de la premiere mundial es Tom Holland , el joven Spiderman que brilló en Capitán América: Guerra Civil y que tuvo el año pasado su propio film, De regreso a casa. El actor es conocido por meter la pata con los secretos. Por ejemplo, en una conferencia de prensa se le escapó que ya trabaja en dos secuelas del héroe arácnido. El nivel de secreto es tal que en la escena final, en la que se cree que pelean más de treinta personajes a la vez, no sabe contra quién lo hace porque filmó a solas en una pantalla verde y no le dijeron ni el nombre ni el aspecto del villano.

No es el único con problemas para guardar secretos. Mark Ruffalo hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram en el estreno del tercer film de Thor, en donde interpretó una vez más a Hulk, y cuando empezó la proyección dejó el celular encendido por error en su bolsillo y decenas de miles de personas escucharon cómo empezaba la película. Cuando eso sucedió, Holland se río en redes sociales de que ya no era el peor Vengador en guardar secretos:

El único actor que leyó el guion completo fue Benedict Cumberbatch , ya que Doctor Strange es quien une los numerosos mundos que colisionan en la película , como Los Guardianes de la Galaxia, los rebeldes que siguen a Capitán América o Thor y Hulk, quienes están en el espacio tras los sucesos de Ragnarok.

Joe y Anthony Russo, los directores de esta producción, publicaron hace algunos días una carta pública en la que pidieron que una vez que se estrene, nadie cuente secretos: "Les pedimos que cuando vean Infinity War mantengan la confidencialidad para que todos los fans puedan tener la misma experiencia cuando vean la película por primera vez. No hagan un spoiler a otros, así como no les gustaría que les hicieran un spoiler a ustedes"

"Todos los involucrados con esta película han trabajado realmente duro durante los últimos dos años y han mantenido un nivel de confidencialidad muy alto. Sólo unas cuantas personas conocen el contenido total de la película", aseguraron bajo el hashtag #ThanosDemandaTuSilencio.

Avengers: Infinity War es la primera parte del cierre del universo actual de Marvel, la llamada Fase 3 que seguramente significará el adiós a los Vengadores originales y su reemplazo por los recién llegados, como Dr. Strange o Black Panther y la aparición en 2019 de Capitana Marvel. Sin embargo, todo concluirá el próximo año con la despedida final, en un film que ya está rodado, pero del que no se conoce el título.

En un comienzo, se iba a llamar Avengers: Infinity War II, pero los hermanos Russo decidieron cambiar eso y aún no revelaron cómo se llama. "Son dos películas muy diferentes e implicar que son dos partes era errado. Pero contar cómo se llama sería un gran spoiler", aseguraron tiempo atrás.

Muchos esperan que el título se revele cuando al cierre de Infinity War un cartel anuncie que "Los Vengadores regresarán en..." y aparecerá el nombre de la película. El fin de los secretos llegará, entonces, el 26 de abril cuando la película llegue a los cines.